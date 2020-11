Asteroida Apophis może wejść na kolizyjny tor z Ziemią - przekonują Badacze z University of Hawaii i Jet Propulsion Laboratory. Nierównomierna emisja ciepła powoduje, że obiekt zmienia tor lotu. Scenariusz zderzenia z naszą planetą staje się w ten sposób prawdopodobny.

Asteroida Apophis, zwana także "bogiem chaosu", od dawna jest obserwowana przez naukowców. Obiekt zaliczany jest do grupy potencjalnie niebezpiecznych asteroid. Obecne obliczenia klasyfikują Apophis jako trzecie najwyższe zagrożenie w Technicznej Skali Ryzyka Uderzenia Palermo. Pod tym względem wyprzedza ją jedynie asteroida (29075) 1950 DA oraz asteroida Bennu.

Choć wcześniej wykluczono takie ryzyko - według nowych wyliczeń asteroida Apophis, która zbliży się do Ziemi m.in. w 2068 roku, może wejść na kolizyjny tor. To dlatego, że nierównomiernie emituje ciepło, co nieznacznie zmienia tor jej lotu.

Asteroida Apophis może zderzyć się z Ziemią. Nowe badania

Apophis została odkryta 19 czerwca 2004 roku przez Roya Tuckera, Davida Tholena oraz Fabrizio Bernardiego w ramach finansowanego przez NASA programu poszukiwania planetoid Uniwersytetu Hawajskiego w Kitt Peak National Observatory w Arizonie.

Apophis to 300-metrowa asteroida, która w najbliższych dekadach zbliży się do Ziemi dwa razy. Po raz pierwszy będzie to w piątek 13 kwietnia 2029 roku. Wówczas będzie ją można dostrzec nawet gołym okiem, ponieważ przekroczy orbitę satelitów telekomunikacyjnych. Dotychczasowe wyliczenia wykluczają jej zderzenie z Ziemią.

Kolejne zbliżenie nastąpi w 2068 roku i to wówczas może dojść do zderzenia z naszą planetą. Naukowcy doszli do takich wniosków po wykryciu na asteroidzie tzw. efektu Jarkowskiego. Badacze przekonują, że w związku z nierównomiernym wypromieniowywaniem ciepła przez kosmiczny obiekt - powstaje bardzo słaba siła, która jednak wpływa na tor jego lotu.

Apophis zmienia tor lotu. W 2068 roku możliwa kolizja

"Przez jakiś czas sądziliśmy, że uderzenie w Ziemię nie jest możliwe w czasie zbliżenia w 2029 roku" - podkreśla autor odkrycia dr Dave Tholen. - "Nowe obserwacje wykonane na początku tego roku z pomocą teleskopu Subaru były jednak na tyle dokładne, aby uwidocznić efekt Jarkowskiego na asteroidzie Apophis. Pokazują one, że asteroida zbacza z wyznaczanej przez grawitację orbity o ok. 170 metrów rocznie. To wystarczy, aby scenariusz zderzenia w 2068 roku wchodził w grę".

Prowadzone są też kolejne obserwacje i analizy, aby potwierdzić lub zaprzeczyć nowym wnioskom. Według naukowców ewentualne ryzyko kolizji zostanie dobrze poznane na długo przed 2068 rokiem.

RadioZET.pl/ PAP/ Focus/ Science Alert