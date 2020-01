Do Ziemi zbliża się asteroida 2019 YB4 typu Apollo. o średnicy 26 metrów. Najbliżej naszej planety będzie się znajdować ok. 11:30 czasu polskiego. Gdyby weszła w atmosferę Ziemi, ewentualny wybuch miałby siłę 30 bomb atomowych.

O sprawie informuje portal tvp.info. powołując się na relację zagranicznych mediów. "Asteroida minie naszą planetę w odległości ponad miliona kilometrów, trzykrotnie większej niż odległość Księżyca" - czytamy w artykule.

Naukowcy podkreślają, że choć ryzyko, aby asteroida znacząco zbliżyła się do naszej planety jest bardzo niewielkie (bierze się tutaj pod uwagę przede wszystkim masę i prędkość), to jednak samo hipotetyczne wyobrażenie wejścia obiektu w naszą atmosferę budzi grozę.

Gdyby bowiem do tego doszło, 2019 YB4 najprawdopodobniej rozpadłaby się, a siła ewentualnej eksplozji byłaby porównywalna z wybuchem 30 bomb atomowych. Nie trzeba więc dodawać, co by to oznaczało dla naszej planety.

Z uwagi na relatywnie niewielkie parametry, asteroida na pewno nie będzie widoczna gołym okiem. Naukowcy przypominają, że takie obiekty względnie często mijają naszą planetę.

RadioZET.pl/tvp.info/Twitter