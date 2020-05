Najstarszy człowiek w Europie mieszkał w Bułgarii. Przełomowe odkrycie naukowców

Najstarszy człowiek w Europie mieszkał w Bułgarii. Naukowcy w jaskini Baczo Kiro odnaleźli m.in. ząb, kości i ozdoby. Są one dowodem na to, że nasi przodkowie zamieszkali na Starym Kontynencie o kilka tys. lat wcześniej, niż dotąd sądzono.

Wyjątkowego odkrycia dokonał zespół badaczy z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka w Lipsku pod kierunkiem francuskiego paleoantropologa Jean-Jacquesa Hublina. Naukowcy poinformowali o odkryciu szczątków Homo sapiens w Bułgarii. Swoje wnioski opublikowali w serii artykułów na łamach tygodnika „Nature” i „Nature Ecology & Evolution”.

Bułgaria. W jaskini odkryto najstarsze szczątki Homo sapiens w Europie

W jednej z najniższych warstw bułgarskiej jaskini Baczo Kiro grupa archeologów odkryła nie tylko ząb naszego przodka i szczątki pięciu osobników, ale także tysiące kości zwierząt, narzędzia kamienne i kostne oraz perły, a także wisiorek z niedźwiedzich zębów, podobny do znajdowanych dotąd na stanowiskach neandertalskich. Oznacza to, że pierwsi Homo sapiens kontaktowali się z zamieszkującymi tereny Europy neandertalczykami.

Przedmioty te udało się zidentyfikować dzięki zaawansowanej technologii badania białek i DNA. To przełomowe odkrycie potwierdza, że Homo sapiens osiedlili się w Europie dużo wcześniej, niż zakładano.

fot. mpg.de/Tsenka Tsanova

Jak ustalili badacze, odkryte w Bułgarii szczątki mogą pochodzić nawet sprzed 47 tysięcy lat. Do tej pory uważano, że współcześni ludzie dotarli na Stary Kontynent ok. 45 tys. lat temu.

Badania genetyczne sprzed kilkunastu lat prowadzone na innych próbkach dowodzą, że obie odnogi ewolucyjne ludzi krzyżowały się ze sobą. Działo się to m.in. po wyjściu naszych przodków z Afryki ok. 60 tys. lat temu. Kiedy grupy Homo sapiens opuszczały Afrykę, napotkały na Bliskim Wschodzie neandertalczyków. Wówczas doszło do krzyżowania i wydawania na świat płodnego potomstwa. Neandertalskie geny do dzisiaj obecne są w naszym genomie.

RadioZET.pl/PAP/Nature/Instytut Maxa Plancka