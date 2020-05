Naukowcy z Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) odkryli czarną dziurę znajdującą się bardzo blisko naszej planety. To pierwsze tego typu odkrycie w historii. Obiekt znajduje się w systemie potrójnym HR 6819 i można go dostrzec "gołym okiem" z półkuli południowej. Czy w związku z sensacyjnym odkryciem mamy powody do obaw? Naukowcy są przekonani, że to jedynie "wierzchołek góry lodowej".