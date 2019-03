Coca-Cola i inne marki, które współtworzyły przełomowy raport na temat zużywanych rocznie przez wielkie koncerny ilości plastiku przyznają, że sytuacja musi ulec zmianie. Do 2030 roku producent napojów chce, aby każde ich opakowanie trafiało do recyklingu. Jak możemy walczyć z rosnącymi ilościami plastikowych opadów, zanieczyszczających oceany i czy istnieje rozsądna alternatywa dla tego materiału?

Coca-cola podała szokujące dane. Rocznie zużywają nawet do 3 milionów ton plastiku

Coca-cola podała niepokojące dane – rocznie firma zużywa nawet do 3 milionów ton plastikowych opakowań. Przy obecnym stopniu zanieczyszczenia wód mórz i oceanów plastikowymi śmieciami to ogromny koszt dla środowiska, a także gotowa recepta na przyśpieszenie wzrostu średnich temperatur na świecie. Globalne ocieplenie zbiera coraz większe żniwo, zagrażając np. wielu gatunkom roślin alimentacyjnych oraz zwierzętom. Podczas gdy kolejne kraje dołączają do krucjaty przeciwko tak powszechnemu wykorzystaniu plastiku, wielkie koncerny muszą poważnie zastanowić się, jakie alternatywy można dla nich wprowadzić.

Coca-Cola: "Do 2030 roku każde nasze opakowanie będzie pochodzić z recyklingu"

Szokujące liczby podano w ramach uczestnictwa marki w projekcie Ellen MacArthur Foundation. Organizacja przygotowała specjalny raport, w którym zdradza, z jakich ilości plastiku korzystają giganci. Marki zdecydowały się więc ujawnić liczby, które wcale nie napawają optymizmem. Tak prezentuje się roczne zużycie plastiku za 2018 rok dla niektórych z nich:

Nestle: 1.7 miliona ton

Colgate: 287,008 ton

Unilever: 610 tys. ton

Burberry: 200 ton

Organizacja porównała także otrzymane ilości z wagą płetwali błękitnych. Ciekawi, ilu płetwalom równa się ilość zużywanego w ciągu roku plastiku przez Coca-Colę? Aż piętnastu. Tymczasem świat właśnie obiegła informacja o znalezionym martwym wielorybie, w którego żołądku znaleziono aż 40 kilogramów szkodliwego materiału.

fot. D' Bone Collector Museum Inc./Facebook

Pozostałości mikroplastiku znajdują się także w butelkowanej wodzie, którą kupujecie w supermarkecie a nawet waszym kale. To właśnie dlatego walka o ograniczenie ilości plastikowych opakowań i jednorazówek jest tak ważna. Coca-Cola po publikacji raportu zobowiązała się już do sporych zmian. Do 2030 roku każde opakowanie marki ma trafić do recyklingu i tylko z tego źródła mają pochodzić materiały, z których wyprodukowane zostaną nowe. TO TRZEBA WIEDZIEĆ:

Marka chce ograniczyć wykorzystanie plastiku

Jednym z rozwiązań, w którym pokładamy duże nadzieje, jest nowy rodzaj tzw. biopolimeru, opracowanego przez zespół naukowców Politechniki Gdańskiej. Materiał ma nie tylko w pełni podlegać procesowi biodegradacji, ale również zachowywać podobne właściwości, co plastik. Zanim jednak doczekamy się alternatyw dla powszechnie wykorzystywanych plastikowych opakowań i „jednorazówek”, dobrym rozwiązaniem może być to, co możemy zrobić sami. Rada jest prosta – kupując ulubiony gazowany napój, wybierajmy ten w szklanej butelce. Nie zapomnijcie o późniejszej segregacji śmieci w domu! Wciąż nie wykorzystujemy w pełni możliwości recyklingu.

