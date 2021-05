Fragmenty olbrzymiej rakiety Długi Marsz 5B mogą wkrótce wejść w ziemską atmosferę w sposób niekontrolowany. Nie wiadomo dokładnie, kiedy i gdzie to nastąpi, ale przypuszcza się że będzie to w sobotę 8 maja. Prawdopodobieństwo, że części rakiety spadną na tereny zaludnione, jest niewielkie.

Rakieta Długi Marsz 5B wyniosła na orbitę jeden z kluczowych modułów planowanej chińskiej stacji kosmicznej Tiangong ("Niebiański Pałac"). Następnie sama weszła na tymczasową orbitę i obecnie okrąża Ziemię raz na 90 minut, lecąc zbyt szybko, by agencje kosmiczne mogły przewidzieć, gdzie wejdzie w atmosferę.

Fragmenty rakiety mogą wkrótce wejść w ziemską atmosferę w sposób niekontrolowany. Nie wiadomo dokładnie, kiedy i gdzie to nastąpi, ale przypuszcza się że będzie to w sobotę 8 maja. Szczątki prawdopodobnie spadną do oceanu. Według ekspertów niebezpieczeństwo dla ludzi jest znikome.

Fragmenty chińskiej rakiety spadną na Ziemię. Element waży ponad 20 ton

Minister obrony USA generał Lloyd Austin powiedział w czwartek, że Pentagon nie ma na ten moment planów zestrzelenia fragmentów chińskiej rakiety kosmicznej. Wyraził nadzieję, że szczątki rakiety spadną do oceanu.

Choć ryzyko, że części rakiety spadną na tereny zaludnione jest niewielkie, nie można tej perspektywy kompletnie bagatelizować. Elementy rakiet Long March 5B spadły niedawno w dwóch wioskach w Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Według brytyjskiego dziennika "The Guardian" od 1990 r. żaden obiekt o masie większej niż 10 ton nie był celowo pozostawiony na orbicie, by ponownie wejść w atmosferę w sposób niekontrolowany. Kluczowa sekcja rakiety Długi Marsz 5B waży według dostępnych informacji ponad 20 ton.

– Chiny uważnie monitorują ruch rakiety. Możliwość uderzenia przez te szczątki jest znacznie mniejsza niż w przypadku wypadku samochodowego - podaje źródło w Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej (CNSA), cytowane przez chińskie media.

RadioZET.pl/ PAP/ Global Times/ The Guardian