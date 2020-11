Gibbon czapnik urodził się w zoo w Płocku. Opublikowano urocze zdjęcia

Gibbon czapnik urodził się na wyspie w dolnej części ZOO w Płocku. W związku z narodzinami gibbona ogłoszono konkurs na jego imię – płeć będzie możliwa do określenia dopiero po mniej więcej roku, dlatego imię musi pasować zarówno do samca, jak i do samicy. Pomysły należy wpisywać w komentarzu pod postem o narodzinach na Facebooku zoo Płock. Zwycięzca zostanie nagrodzony zoologicznymi upominkami

„Płockie zoo spieszy z dobrymi wiadomościami, które w obecnych trudnych czasach cieszą szczególnie mocno. Na wyspie w dolnej części zoo urodził się gibbon czapnik. Maluch przez cały czas wtulony jest w futro matki, która będzie go karmić przez najbliższe dwa lata” – oznajmił w czwartek ogród.

Nowo narodzony gibbon czapnik jest drugim dzieckiem mieszkającej tam pary tych małp, która „z wielką opiekuńczością zajmuje się swoim potomstwem”. Zoo w Płocku wyjaśniło, że z uwagi na warunki pogodowe, młody gibbon przebywa obecnie tylko w pomieszczeniu wewnętrznym, do którego można zajrzeć przez okno widokowe. – Obecnie nasza gibbonia rodzina składa się z 18-letniego samca Nyac, który urodził się we francuskim zoo w Miluzie, 13-letniej samicy Betsen, która przyszła na świat w duńskim zoo w Randers i młodej samicy Malie urodzonej już w naszym ogrodzie w 2018 roku – przekazała Magdalena Kowalkowska z płockiego zoo. Informując o narodzinach gibbona czapnika, płockie zoo zwróciło uwagę, iż jest to „gatunek poważnie zagrożony wyginięciem”, objęty europejskim programem hodowlanym - European Endangered Species Programme.

Gibbon czapnik urodził się w zoo w Płocku

Gibbon czapnik zamieszkuje wilgotne, wiecznie zielone lasy tropikalne Azji południowo-wschodniej. Swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznej fryzurze. Dorosłe tego gatunku cechuje dymorfizm płciowy - samica posiada ubarwienie jasne, a samiec czarne. Ciąża trwa mniej więcej siedem miesięcy, a młode osiągają dojrzałość płciową w wieku 5 do 8 lat. Małpy te żyją do 40 lat. Zwykle przebywają w górnym piętrze korony drzew i tylko wyjątkowo schodzą na ziemię.

Jak podaje płockie zoo, sposób poruszania się gibbonów czapników nazywa się brachiacją - polega on na przekładaniu kończyn przednich utrzymujących ciało w pozycji wiszącej wzdłuż gałęzi przy jednoczesnym jego kołysaniu. Potrafią też chodzić w postawie dwunożnej. „Często w zoo w ciągu dnia możemy usłyszeć charakterystyczny, głośny śpiew tych zwierząt” – informuje ogród, opisując zwyczaje gibbonów czapników.

Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku powstał w 1951 r. Położony jest na malowniczej nadwiślańskiej skarpie i zajmuje powierzchnię ok. 15 ha. Mieszka tam ponad 7,6 tys. zwierząt z 574 gatunków, w tym wielu rzadkich. Od 2002 r. płockie zoo należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych.

RadioZET.pl/PAP