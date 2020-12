Gwiazda Betlejemska pojawi się na niebie już za kilka dni, bo 21 grudnia 2020 roku. Ostatni raz zjawisko to było widziane w 1226 roku, czyli blisko 800 lat temu. Gwiazda Betlejemska to w rzeczywistości wynik wielkiej koniunkcji Jowisza i Saturna - dwóch największych planet Układu Słonecznego, która przypadnie właśnie w noc zimowego przesilenia 2020 roku.

Gwiazda Betlejemska 2020 pojawi się na niebie w noc zimowego przesilenia. To zjawisko niezwykle rzadkie. Ostatni raz była ona widziana blisko 800 lat temu, a dokładnie w 1226 roku. Na polskim tronie zasiadał wtedy król Leszek I Biały. Kolejna okazja, aby zobaczyć na niebie Gwiazdę Betlejemską pojawi się dopiero w 2080 roku, a następca w 2400. Nie warto zatem przegapić tej niezwykłej okazji.

Gwiazda Betlejemska będzie doskonale widoczna na niebie i nie będzie potrzebny nam żaden specjalistyczny sprzęt. Na niebie zobaczymy ją już za kilka dni, w noc zimowego przesilenia, czyli w poniedziałek 21 grudnia 2020 roku.

Gwiazda Betlejemska 2020. Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna. Kiedy? O której godzinie?

W rzeczywistości Gwiazda Betlejemska nie jest nawet gwiazdą, a astronomicznym zjawiskiem powstałym na skutek wielkiej koniunkcji Jowisza i Saturna, czyli dwóch największych planet Układu Słonecznego. Astronomowie nazywają to zjawisko Gwiazdą Betlejemską, bo przypada ono 21 grudnia, a więc tuż przed Wigilią i Świętami Bożego Narodzenia. W ten sposób nawiązuje ono do biblijnej gwiazdy, która doprowadziła mędrców ze Wschodu do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa.

Koniunkcja to "złączenie", czyli ustawienie ciał niebieskich w jednej linii z obserwatorem. 21 grudnia 2020 roku będziemy mogli zaobserwować wielką koniunkcję Jowisza i Saturna. W tym czasie dwie największe planety Układu Słonecznego na ziemskim niebie będą oddalone od siebie o 0,1 stopnia, co sprawi, że z naszej perspektywy będą wyglądały jak jeden, duży świetlisty punkt.

Według NASA, w szczytowym momencie planety będą oddalone od siebie zaledwie o "jedną piątą księżyca w pełni". W rzeczywistości Jowisz i Saturn będą od siebie oddaleni o miliony mil. Nie mniej jednak wielka koniunkcja będzie także okazją, aby dostrzec księżyce gazowych gigantów. Astronomowie i obserwatorzy zobaczą księżyce tuż obok siebie, używając tylko teleskopu lub lornetki.

Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna. Gwiazda Betlejemska będzie widoczna przez kilka dni

NASA podkreśla także, że widowisko na niebie nie będzie trwało długo. Planety zajdą za horyzont niedługo po zachodzie słońca.

Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna nastąpi w poniedziałek 21 grudnia 2020, jednak już od środy 16 grudnia można zacząć poszukiwać gazowych planet na niebie. Niestety już po kilku godzinach od nastania zmierzchu, Jowisz i Saturn znikną za horyzontem. Łącznie Gwiazda Betlejemska 2020 będzie widoczna na niebie aż do 25 grudnia.

Następca okazja, aby zobaczyć na niebie Gwiazdę Betlejemską przypadnie w 2080 roku, a kolejna dopiero w 2400 roku.

RadioZET.pl/ National Geographic/ Business Insider/ The Guardian/ NASA