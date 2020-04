Inwazja kleszczy w Polsce. Są groźniejsze i będzie ich coraz więcej

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Ciepła zima 2019/2020 spowodowała, że kleszcze znacznie szybciej przeszły do aktywności i będą stanowić zagrożenie nawet do końca listopada. Pierwsze ukąszenia odnotowano m.in. na Śląsku. Co ciekawe, doszło do nich nie tylko w lasach, ale także w parkach i na osiedlach.

- Musimy przygotować się na to, że ten sezon będzie wyjątkowo obfitował w kleszcze. Prawdopodobnie przez całą zimę były aktywne kleszcze łąkowe. Już zaczęły kąsać te bytujące najbliżej nas kleszcze pospolite. Pamiętajmy o ochronie, stosowaniu środków przeciwkleszczowych i odpowiednim ubiorze - przestrzega w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" prof. Krzysztof Solarz, kierownik Zakładu Parazytologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Pierwsze ataki kleszczy zaobserwowano także w kieleckich lasach. - To, że kleszcze cały czas są aktywne widać po naszych czworonogach, ponieważ weterynarze zgłaszają już sporą liczbę babeszioz (babesiosis canum), czyli choroby przenoszonej przez kleszcze. My też musimy na siebie uważać. Najważniejsze jest to, abyśmy po jakichkolwiek wyprawach dokładnie obejrzeli swoje ciało. Jeśli posiadamy w domu środki odstraszające kleszcze, również warto się posmarować przed spacerem – mówi w rozmowie z portalem "Echodnia.pl" Ewa Ziemkiewicz, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

Na kleszcze możemy natknąć się przede wszystkim w: lasach, na paprociach, na roślinach leśnych, i na polanach. Możemy je spotkać także na działkach i osiedlowych placach.

Wybierając się na spacer w wymienione wyżej miejsca, musimy koniecznie pamiętać o odpowiednim ubiorze i prewencji. Niezbędne są spodnie z długimi nogawkami, wyższe buty, bluza lub kurtka z długim rękawem i zakrycie głowy. Po opuszczeniu lasu pamiętajmy o dokładnym obejrzeniu ciała, szczególnie w okolicach pach, pachwin i pępka.

Smartfony przyciągają kleszcze? Szokujące ustalenia naukowców

Nie chcąc złapać kleszcza, lepiej nie brać ze sobą telefonu na piknik w parku czy bieganie po lesie. Najnowsze badania polsko-słowackie pokazują, że kleszcze - zwłaszcza będące nosicielami groźnych patogenów - są przyciągane przez promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości 900 MHz.

Czy telefony komórkowe przyciągają kleszcze? Naukowcy są tego pewni

Co jeszcze bardziej zaskakujące, w kierunku promieniowania EMF podążają chętniej kleszcze zainfekowane bakteriami z rodzajów Borrelia oraz Rickettsia - donoszą naukowcy.

Dlaczego kleszcze w ogóle reagują na promieniowanie elektromagnetyczne? Najprawdopodobniej związane jest to z posiadaniem przez nie zmysłu magnetycznego – powszechnego w świecie zwierząt szóstego zmysłu, który wyewoluował w odpowiedzi na ziemskie siły pola geomagnetycznego. Sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne może ten zmysł zaburzać i zwiększać ruchliwość kleszczy. Ponadto podejrzewa się, że naturalne promieniowanie elektromagnetyczne – które jest w pewnym, drobnym stopniu wytwarzane przez każdy żywy organizm – pomaga kleszczom wykrywać odpowiednich żywicieli - sugerują naukowcy. Nie wiadomo jednak, na ile mogłaby być to przydatna funkcja, kleszcze opierają się bowiem w wyborze żywiciela głównie na wskazówkach węchowych, wykrywając również wilgoć, ciepło i dwutlenek węgla nadchodzącego potencjalnego gospodarza.

RadioZET.pl/ Dziennik Zachodni/ Echodnia/ Super Express/ PAP