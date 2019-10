Wykryto śmiertelnie groźnego wirusa. To pierwszy przypadek w kraju

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Kleszczowe zapalenie mózgu to choroba wirusowa przenoszona przez kleszcze (Ixodes). Gdy wirus zaatakuje człowieka, zaczyna rozwijać się choroba, która we wczesnej fazie objawia się symptomami grypopodobnymi. Późniejsze objawy to objawy neurologiczne.

Wirus może prowadzić do zapalenia mózgu, które skutkuje zaburzeniami czucia, niedowładami i upośledzeniem pamięci, a w 1 proc. przypadków wirus okazuje się śmiertelny.

Kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowych: jak rozpoznać objawy choroby?

Brytyjska służba sanitarna (Public Health England) poinformowała, że to pierwszy taki przypadek na Wyspach. Kleszczowe zapalenie mózgu występuje już w kontynentalnej części Europy i w Azji.

Według PHE, kleszcze mogły zostać przeniesione do Wielkiej Brytanii przez migrujące ptaki. Zdaniem służb, zagrożenie złapaniem wirusa jest jednak "bardzo niskie".

RadioZET.pl/ Sky News