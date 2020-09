Pełnia Księżyca, której będziemy dziś świadkami, zwana także Kukurydzianym Księżycem, zdarza się średnio raz na 2,5 - 3 lata. Wszystko dlatego, że będzie to jedna z dwóch pełni jakie będziemy podziwiać we wrześniu 2020 roku. O której godzinie będzie można oglądać pełnię Księżyca?

Kukurydziany Księżyc możemy podziwiać raz na kilka lat. Odnosi się do pory roku, w której rolnicy zbierają plony swojej pracy. W pozostałych tygodniach przyjmuje miano Księżyca Plonów. Kukurydziana Pełnia oznacza także, że pod koniec miesiąca ujrzymy Niebieski Księżyc.

Zjawisko to zdarza się średnio raz na 2,5 - 3 lata. Między jedną a drugą pełnią mija 29,5 dnia. Oznacza to, że w lutym nie zobaczymy Niebieskiego Księżyca.

Kukurydziany Księżyc 2020. Jak oglądać? Pełnia Księżyca we wrześniu 2020: Data i godzina

Kukurydzianą Pełnię będziemy mogli podziwiać już dziś w nocy z 1 na 2 września 2020 roku. Jest to pełnia najbliższa równonocy jesiennej, która przypada na 22 września. 100 proc. swojej jasności osiągnie on 2 września ok. godz. 7.23. Pełnię można podziwiać gołym okiem, najlepiej z dala od miejskiego światła. To także znakomita gratka dla miłośników fotografii.

Kukurydziany Księżyc to niezwykłe zjawisko ze względu na fakt, że we wrześniu 2020 roku czeka nas jeszcze jedna pełnia - Niebieskiego Księżyca. Ostatni raz mogliśmy go widzieć 31 marca 2018 roku. Tym razem zobaczymy go na niebie między 30 września a 1 października 2020.

Kolejne piękne zjawisko po Kukurydzianym Księżycu czeka nas już w sobotę 5 września. Tego wieczoru Księżyc spotka się na niebie z Marsem. Najbliżej oba ciała znajdą się w niedzielę 6 września w godzinach rannych. Wówczas północny brzeg tarczy Księżyca minie Marsa w odległości około jednej trzeciej średnicy tarczy.

RadioZET.pl/ Tech.Wp.pl/ Earthsky.org/ news.astronet.pl