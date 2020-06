Według grupy brytyjskich naukowców, tylko w naszej galaktyce - Drodze Mlecznej - funkcjonuje ponad 30 kosmicznych cywilizacji zdolnych do komunikacji. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach "The Astrophysical Journal". Czy oznacza to, że w niedalekiej przyszłości uda nam się nawiązać z nimi kontakt?

Naukowcy z Uniwersytetu w Nottingham przekonują, że w galaktyce Droga Mleczna istnieje co najmniej 30 inteligentnych cywilizacji, które osiągnęły poziom rozwoju podobny do tego na naszej planecie i są zdolne do międzyplanetarnej komunikacji.

W jaki sposób dokonano takich obliczeń? Na początku warto podkreślić, że to podejście jedynie hipotetyczne, wynikające z matematycznych obliczeń, ale niepotwierdzone żadnymi dowodami.

Nie jesteśmy sami w Drodze Mlecznej? Conselice: istnieje ponad 30 inteligentnych cywilizacji

- W naszej galaktyce Drogi Mlecznej powinno znajdować co najmniej kilka tuzinów aktywnych cywilizacji przy założeniu, iż inteligentne życie formuje się na innych planetach po około 5 miliardach lat, tak jak na Ziemi - przekonuje Christopher Conselice, który przewodniczył badaniom.

W ocenie badaczy, jeżeli zdolne do komunikacji (za pośrednictwem fal radiowych) cywilizacje kosmiczne mają przynajmniej 100 lat (podobnie jak na Ziemi), to w Drodze Mlecznej jest ich przynajmniej 36.

Problem zaczyna się jeżeli weźmiemy pod uwagę dzielące nas odległości. Według badań, średnia odległość między opisywanymi planetami wynosi... 17 tys. lat świetlnych. W kategoriach kosmicznych jest to dosłownie "rzut beretem", jednak przy naszym obecnym rozwoju technologicznym stanowi to barierę nie do pokonania.

- Nasza badanie wskazuje, iż poszukiwanie pozaziemskiej, inteligentnej cywilizacji może pokazać nam, jak długo przetrwa nasza ziemska cywilizacja. Jeśli odkryjemy, iż inteligentne życie w kosmosie jest czymś powszechnym, to będzie to wskazówka, iż nasza cywilizacja może istnieć znacznie dłużej niż kilkaset lat. Jeśli jednak nie znajdziemy innych aktywnych cywilizacji w naszej galaktyce, będzie to zła wiadomość w kontekście naszego dłuższego istnienia. Szukając inteligentnego życia - nawet jeśli go nie znajdziemy - odkrywamy więc także przyszłość naszej własnej cywilizacji - dodaje Christopher Conselice.

RadioZET.pl/ The Guardian/ Psyh.org