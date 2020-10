Mars już dziś znajdzie się bardzo blisko Ziemi. Kolejne takie zbliżenie będzie miało miejsce dopiero za 15 lat. Już dziś Czerwona Planeta będzie mieć rozmiar niemal 23 sekund kątowych. Dzięki temu będzie bardzo dobrze widoczna i do obserwacji nie trzeba będzie używać specjalistycznego sprzętu. Sprawdź, gdzie i o której godzinie oglądać Marsa?

Mars znajdzie się dziś w najbliższej odległości od Ziemi od 17 lat. Odległość dzieląca naszą planetę i czerwonego sąsiada wyniesie 62,1 mln km. Dla obserwujących stanie się on duży i jasny. Należy go wypatrywać na wschodnim horyzoncie.

– To niewiele mniej niż podczas wielkiej opozycji kilkanaście lat temu. Ale wtedy Mars był nisko nad horyzontem, co utrudniało obserwację choćby z powodu zanieczyszczeń powietrza. Teraz jest wysoko na niebie i jest świetnie widoczny. Doskonale widać czerwoną barwę, a jeżeli ktoś ma nawet małą lunetę, może dostrzec białe czapy polarne – mówi w rozmowie z "GW" dr Janusz Krywult z Zakładu Astrofizyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Mars najbliżej Ziemi 2020. Będzie dokładnie widoczny. Gdzie i o której obserwować Marsa?

Na powierzchni Marsa panuje obecnie pogoda sprzyjająca obserwacjom jego powierzchni. Aby dokładnie zobaczyć go na niebie, nie będzie konieczny żaden specjalistyczny sprzęt. W tym miesiącu Czerwona Planeta będzie wschodzić tuż po godz. 20.

Przypominamy: obserwacje Marsa możemy rozpocząć już dziś, 6 października, po godz. 20. Znajdziemy go na wschodnim horyzoncie. Jeśli chcemy obserwować go przez teleskop to najlepszą porą będzie środek nocy. Wówczas będzie widoczny wysoko na południowym niebie (45 stopni nad horyzontem).

Opozycja będzie miała miejsce w nocy z 13 na 14 października.

Blisko Marsa po raz kolejny znajdziemy się dopiero w 2035 roku. Wtedy odległość wyniesie tylko 56,9 mln kilometrów.

Taka powtarzalność wynika z faktu, że Ziemia i Mars krążą wokół Słońca po zupełnie innych, eliptycznych orbitach.

RadioZET.pl/ Gazeta Wyborcza/ NASA/ Science Alert