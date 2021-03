Koronawirus SARS-CoV-2 pochodzi od zwierząt, najpewniej nietoperzy - tak uważają naukowcy prowadzący badania nad źródłem trwającej pandemii. Według organizacji zajmujących się badaniem nowych wirusów, pandemia SARS-CoV-2 to niemal na pewno zapowiedź pojawienia się w przyszłości nowej, śmiertelnej choroby, pochodzącej od zwierząt. Poszukiwania nowych, potencjalnie groźnych wirusów określane jest obecnie mianem "polowania na zwierzę X".

Według tego scenariusza, kolejna pandemia może przyczynić się do śmierci nawet 75 mln ludzi na całym świecie. Oficjalne dane wskazują, że z powodu Covid-19 zmarło do tej pory na świecie ponad 2,6 mln osób. O zagrożeniu nowym wirusem pochodzącym od zwierząt mówi także Światowa Organizacja Zdrowia. WHO szacuje, że każdego roku na choroby pochodzenia zwierzęcego umiera nawet milion osób, a zakaża się ok. miliard.

Polowanie na "zwierzę X". Nowy wirus może zabić nawet 75 mln ludzi

Jakie zwierzęta mogą być potencjalnymi nosicielami wirusa? Dr Joseph Settle z Centrum Badań nad Środowiskiem Helmholtz przekonuje, że nosicielem nowej choroby może być właściwie każdy gatunek. Warto jednak podkreślić, że pewne typy są bardziej podatne. - Prawdopodobieństwo jest wyższe w przypadku grup zwierząt, w których występuje dużo gatunków, takich jak szczury i nietoperze. Ostatecznie wszystko zależy jednak od zdolności adaptacyjnych konkretnego gatunku - mówi w rozmowie z "The Sun".

Według obecnej wiedzy, za wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 odpowiedzialne jest chińskie targowisko w Wuhan, gdzie sprzedaje się m.in. mięso nietoperzy. Podobnych miejsc jest jednak na całym świecie mnóstwo. W Afryce, na podobnych stoiskach, sprzedawane jest mięso małp. Handel miał przyczynić się do wybuchu epidemii eboli.

Naukowcy zwracają uwagę, że największym zagrożeniem są mimo wszystko nietoperze i ptaki, bo mogą one przenosić wirusa na duże odległości. Potencjalnym źródłem nowej pandemii może okazać się z kolei Ameryka Południowa i tamtejsze lasy deszczowe w Amazonii. To konsekwencja gwałtownego wylesiania i działania człowieka, które sprawiają, że mamy coraz częstszy kontakt z siedliskami zwierząt i potencjalnymi rezerwuarami patogenów.

- Amazonia jest ogromnym rezerwuarem wirusów, których jeszcze nie znamy - ocenił David Lapola, ekolog z Uniwersytetu Campinas w Brazylii. W jego ocenie, lasy deszczowe Ameryki Południowej to "tykająca bomba" nowej pandemii.

