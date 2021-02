Śmiertelny grzyb wywoła kolejną pandemię? Naukowcy ostrzegają

Naukowcy ostrzegają, że kolejną pandemię może wywołać śmiertelny grzyb Candida auris. Odkryto go co prawda ponad jedenaście lat temu, jednak w ubiegłym roku potwierdzono na Florydzie w USA kilka przypadków infekcji. "Może być ona śmiertelna jeśli grzyb dostanie się do krwioobiegu" – ostrzega amerykańska agencja Centers for Disease Control and Prevention.