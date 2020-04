Liczba owadów na świecie spadła o 27 proc. Grozi nam ekologiczna katastrofa?

Na całym świecie w bardzo szybkim tempie spada liczba owadów. Jak podaje magazyn "Science", od 1990 roku ich liczba zmniejszyła się o 27 proc. Naukowcy podkreślają, że rodzi to ogromne konsekwencje dla całych ekosystemów, a w przyszłości stanowić będzie wielkie zagrożenie dla przetrwania ludzkości. Najgorzej pod tym względem wypada kontynent europejski.

Najnowsze badania wskazują, że od 1990 roku liczba owadów na całym świecie zmniejszyła się o 27 proc. Naukowcy przeprowadzili łącznie 166 długoterminowych badań w 1700 miejscach. Wykazały one, że niemal we wszystkich analizowanych punktach odnotowano spadki liczebności owadów, a jedyny wyjątek stanowią gatunki słodkowodne, które nie zapylają roślin.

Naukowcy alarmują, że tak drastyczny spadek liczby owadów grozi wielką katastrofą ekologiczną. Owady, jako najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana grupa zwierząt, są pożywieniem dla innych gatunków, przetwarzają martwą materię organiczną i co szczególnie istotne - zapylają rośliny.

Dramatyczny spadek liczby owadów na świecie jest konsekwencją działalności człowieka. - Wiemy jednak, i nie jest to jakaś wiedza tajemna, że rozrastanie się miast, zajmowanie przez nie naturalnych habitatów, źle wpływa na populację owadów - przekonuje Roel van Klink z Niemieckiego Centrum Badań nad Integracyjną Bioróżnorodnością w Lipsku.

Najgroźniejszy wpływ na sytuację owadów mają pestycydy i zanieczyszczanie światłem. Kolejnym czynnikiem są zmiany klimatyczne. Rosnąca ilość dwutlenku węgla w powietrzu negatywnie wpływa na wartości odżywcze w roślinach, a to z kolei przekłada się na spadki populacji owadów.

Spadek liczby owadów. Najgorsza sytuacja w Europie

Badanie opublikowane w magazynie "Science" wykazało także, że najszybszy spadek liczby owadów odnotowuje się w Europie.

- Ludzie powinni przejmować się owadami. Świetnie, że niektóre gatunki słodkowodne zwiększają swoją liczebność, prawdopodobnie z bardzo niskich poziomów. Ale większość owadów żyje na lądzie i te badania potwierdzają to, co od dawna obserwujemy – liczebność owadów zmniejsza się od dziesięcioleci - ocenił profesor Dave Goulson z Univeristy of Sussex.

Czy jednak spadek liczby owadów na świecie oznacza nieuchronną katastrofę ekologiczną? Roel van Klink twierdzi, że nie wszystko jeszcze stracone.

- Wzrost liczby gatunków słodkowodnych budzi przynajmniej nadzieję, że jeśli wprowadzimy odpowiednie przepisy, możemy odwrócić te trendy - dodaje w rozmowie z "The Guardian".

