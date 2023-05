Czarny księżyc. Dziś wyjątkowa noc. Jak i kiedy patrzeć w niebo?

Czarny Księżyc to potoczne określenie fazy nowiu. Oficjalnie oznacza trzeci nów w sezonie składającym się z czterech. Serwis space.com tłumaczy, że - podczas gdy pełnia księżyca odnosi się do faz księżycowych, kiedy to strona księżyca zwrócona ku ziemi jest w pełni oświetlona światłem słonecznym (dlatego widzimy jego pełną, spektakularną tarczę) - to nów księżyca odnosi się do fazy księżycowej, kiedy jego strona zwrócona ku Ziemi jest w pełnym cieniu. Czyli odwrotnie, niż w przypadku pełni.

Pierwszy nów przypadł tej wiosny 21 marca, drugi - 20 kwietnia, a trzeci przypada właśnie w piątek 19 maja.

Czarny Księżyc w piątek 19 maja. Jak i kiedy go oglądać?

O ile zjawisko jest ciekawe i dość rzadkie, o tyle obserwatorzy mogą się zdziwić. W piątkowy wieczór nieoświetlona strona Księżyca będzie zwrócona w stronę Ziemi i w praktyce oznacza to, że... nie ma czego wypatrywać. Czarny Księżyc będzie dla nas po prostu niewidoczny.

Ale nie ma tego złego, już kilka wieczór później na zachodnim niebie, ok. 30/40 minut po zachodzie słońca, w konsekwencji Czarnego Księżyca, będziemy mogli dostrzec nisko zawieszony półksiężyc. Taki widok powinien zrekompensować "ukryty" księżyc z 19 maja.

Wartości nieba "pozbawionego" księżyca jest więcej. Blogerzy skupieni wokół zjawisk astronomicznych sugerują, że dzisiejszej nocy, w związku z Czarnym Księżycem, niebo nie będzie zanieczyszczone światłem, które odbija księżyc. A to oznacza, że nocne niebo będzie idealne do obserwacji np. gwiazd i odległych planet. Najłatwiej powinno być w przypadku Wenusa i Marsa, niedługo po zachodzie słońca na zachodniej stronie horyzontu, a później, przed świtem, można wypatrywać Jowisza i Saturna nisko po wschodniej stronie nieba.

Następny przypadek Czarnego Księżyca pojawi się 30 grudnia 2024 roku.

RadioZET.pl/Space.com/NASA