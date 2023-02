Niezwykłe zdjęcie z polskiego lasu. Zgadniecie, co znajduje się w środku kadru?

Pracownicy Nadleśnictwa Nowa Sól opublikowali w sieci zdjęcie lasu z "lotu ptaka". Fotografia jest wyjątkowa. Na tle zielonych drzew wyróżnia się kolorystycznie odmienny środek kadru. Leśnicy postanowili zadać internautom zagadkę.

- Czy wiecie jaki gatunek drzewa "rośnie" w centrum kadru? - napisali na Facebooku. Okazuje się, że na niezwykłej fotografii widzimy gniazdo modrzewia, które o tej porze wyodrębnia się na tle młodnika sosnowego.

Niezwykłe zdjęcie z polskiego lasu

Modrzew to jedyne drzewo iglaste w Polsce, które zimową pora zrzuca igły. Gniazda, które tworzą leśnicy, to niewielkie powierzchnie wielkości od 5 do 50 arów.

"Zakładanie gniazd może służyć również do tzw. przebudowy drzewostanu. Dzieje się tak w sytuacji, gdy ten rosnący na gruncie, nie jest dopasowany do siedliska. Chcąc zmienić postać rzeczy, usuwa się gatunki drzew nieodpowiednie dla danego siedliska i wprowadza te bardziej dopasowane, często wzbogacając drzewostan o gatunki drzew liściastych" - czytamy na stronie Nadleśnictwa Nowa Sól.

Modrzewie rosną zwykle w miejscach o glebach głębokich i dobrze przewietrzanych, ale część gatunków rośnie także na glebach płytkich i podmokłych, wykształcając wówczas płaskie, płytkie systemy korzeniowe. W lasach tworzą w naturze lite drzewostany lub z udziałem innych gatunków z rodzajów świerk, jodła, sosna, brzoza, rzadziej dąb.

RadioZET.pl/ Nadleśnictwo Nowa Sól