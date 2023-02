Na niebie pojawiły się dwa jasne punkty. Jesteśmy świadkami pięknego spektaklu

Wenus i Jowisz zbliżyły się do siebie na niebie, a kulminacja nastąpi już 1 marca. Od kilku dni można je zobaczyć obok siebie gołym okiem. Jaśniejszy, widoczny nieco niżej po prawej, to Wenus, natomiast widoczny nieco wyżej po lewej, to Jowisz.