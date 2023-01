Kometa będzie widoczna gołym okiem. Powróci dopiero za 50 tys. lat

Kometa C/2022 E3 została odkryta 2 marca 2022 roku. Obecnie znajduje się ona ok. 100 mln km od Ziemi. 12 stycznia znajdzie się najbliżej Słońca, a już 1 lutego będzie niespełna 42 mln km od naszej planety. Wszystko wskazuje na to, że będzie to pierwsza kometa, którą będziemy mogli zaobserwować na niebie od czasu przelotu NEOWISE w 2020 roku.

C/2022 E3 będzie widoczna na nocnym niebie od 24 stycznia do 10 lutego. W dniach 1-2 lutego będzie jednak najjaśniejsza, dlatego z łatwością powinniśmy dostrzec ją nawet gołym okiem, bez wykorzystania specjalnego sprzętu. Oczywiście, nasze obserwacje będą bardziej owocne, gdy użyjemy nawet amatorskiego teleskopu.

Kometa C/2022 E3. Będzie ją widać gołym okiem

Komety C/2022 E3 należy szukać w rejonie Gwiazdy Polarnej, na północnej stronie sklepienia. 1 i 2 lutego znajdzie się pomiędzy Księżycem a Gwiazdą Polarną. Z kolei od 2 lutego kometa zacznie blednąć i z każdym dniem obserwacje będą trudniejsze.

C/2022 E3 ponownie pojawi się w okolicach Ziemi dopiero za 50 tys. lat. Astronomowie są jednak w tej sprawie podzieleni. Niektórzy zauważają, że jej orbita przypomina otwartą krzywą, co może wskazywać na to, że już nigdy nie powróci do Układu Słonecznego.

Komety to małe ciała niebieskie, które zbliżając się do gwiazdy emitują ze swojej powierzchni gaz i pył, tworzący wokół jądra kometarnego obłok nazywany głową komety lub komą. Materia z głowy komety – pod wpływem promieniowania słonecznego oraz wiatru słonecznego – tworzy także czasem ciągnący się za kometą warkocz.

Rozmiary jąder kometarnych mieszczą się zwykle w przedziale od kilkuset metrów do kilkudziesięciu kilometrów, za to głowa komety może osiągać średnicę rzędu setek tysięcy, a nawet milionów kilometrów. Z kolei długość warkocza kometarnego może przekraczać kilkadziesiąt milionów kilometrów.

RadioZET.pl/ space.com/ planetary.org