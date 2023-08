Superksiężyc i Niebieska Pełnia. Niezwykłe zjawiska na niebie w sierpniu

Superksiężyc może pojawić się dwa razy w miesiącu tylko wtedy, gdy pierwsza superpełnia występuje na jego początku, ponieważ czas pomiędzy dwiema kolejnymi pełniami Księżyca wynosi około 29,5 dnia. Pierwszy superksiężyc będziemy mogli zobaczyć już 1 sierpnia około godz. 21.

Superksiężyc 2023. Kiedy jest pełnia Księżyca?

Jak tłumaczy popularyzator astronomii i autor bloga “Z głową w gwiazdach” Karol Wójcicki, wschód Księżyca powinien nastąpić około 30 minut po zachodzie Słońca. “W każdym miejscu kraju to nieco inna godzina. U mnie pod Warszawą nastąpi to ok. 20:56” - tłumaczy.

Karol Wójcicki dodaje, że azymut wschodu Księżyca to dziś 128 stopni, a więc trzeba spoglądać na południowy wschód. “Wschód 30 minut po zachodzie Słońca to akurat przyzwoite warunki na próbę jego zaobserwowania” - radzi.

Emerytowany astrofizyk NASA Fred Espenak w rozmowie ze Sky News stwierdza, że dzięki lornetkom lub teleskopom na powierzchni Srebrnego Globu będzie można zobaczyć ciemne równiny utworzone przez pradawne strumienie lawy wulkanicznej. Oczywiście pod warunkiem, że niebo będzie bezchmurne.

Fazy księżyca sierpień 2023

1 sierpnia księżyc będzie znajdował się w perygeum, czyli najbliższym punkcie Ziemi. Satelita naszej planety porusza się po eliptycznej orbicie, co znaczy, że w ciągu roku może znajdować się w odległości od 356 tys. km (perygeum) do 405 tys. km (apogeum). Jego obserwację ułatwi to, że we wtorek będzie górował wyjątkowo nisko nad horyzontem. “W centralnej Polsce będzie to zaledwie 15 stopni [...]. To typowe dla letnich pełni” - zaznacza Karol Wójcicki.

Superksiężyc wydaje się do 14 proc. większy i 30 proc. jaśniejszy w porównaniu z okresem, gdy znajduje się najdalej od Ziemi. Pierwsza sierpniowa superpełnia będzie widoczna, gdy księżyc w pełni wzejdzie na południowym wschodzie w odległości zaledwie 357 530 km. “Pamiętajcie jednak, że wschody «Łysego» dzień po pełni są jeszcze bardziej spektakularne. Nasz satelita jest wtedy wciąż oświetlony w 99 proc. (a więc różnica między pełnią jest niezauważalna), ale niebo godzinę po zachodzie jest już wyraźnie ciemniejsze. Jutro pogoda ma być też lepsza” - przypomina Karol Wójcicki.

Fazy Księżyca w sierpniu to:

Pełnia - 1 sierpnia 12:29

III Kwadra - 8 sierpnia 11:38

Nów - 16 sierpnia 11:58

I Kwadra - 24 sierpnia 11:58

Pełnia Księżyca - 31 sierpnia 3:37

Druga superpełnia pojawi się w nocy z 30 na 31 sierpnia. Księżyc znajdzie się wówczas w odległości 357 344 km od Ziemi.

Księżyc Jesiotrów i Niebieski Księżyc. Skąd nazwa?

Druga pełnia w miesiącu nazywana jest Niebieskim Księżycem lub Niebieską Pełnią. Ostatni raz dwa superksiężyce w pełni pojawiły się w tym samym miesiącu w 2018 roku. Włoski astronom Gianluca Masi, założyciel projektu Virtual Telescope Project, mówi Sky News, że nie powtórzy się to aż do 2037 roku. Jest to więc zjawisko niezwykle rzadkie. Encyklopedia Britannica podaje, że nazwa Niebieski Księżyc wywodzi się z XVI-wiecznego wyrażenia, które oznacza coś, co jest niemożliwe, aby się wydarzyło.

Dawne ludy nadawały różne nazwy Księżycowi, inspirując się obserwacją wegetacji roślin, zachowań zwierząt lub pogody. Jak podaje Sky News - według Almanachu Starego Farmera - sierpniowa pełnia jest tradycyjnie znana jako Księżyc Jesiotrów - ze względu na obfitość ryb w Wielkich Jeziorach Ameryki Północnej w sierpniu.

