Zorza polarna znowu nad Polską? Wydano "stan gotowości zorzowej"

Zorza polarna była kilka razy widoczna nad Polską w ostatnich tygodniach, choć najlepsze warunki bez wątpienia panowały 5 listopada. Tego dnia media społecznościowe zostały dosłownie zalane profesjonalnymi i amatorskimi fotografiami przedstawiającymi zorzę nad Polską.

Alert zorzowy był ogłaszany od tego czasu jeszcze kilka razy. Teraz okazuje się, że pojawią się kolejne okazje, aby podziwiać to wyjątkowe widowisko. "Polski Astrobloger" przekonuje na swojej stronie polskiastrobloger.pl, że w najbliższym czasie możliwe jest wystąpienie silnej burzy kategorii G3, z możliwością podbicia do kategorii G4. Będzie to równoznaczne z możliwością pojawienia się widowiskowej zorzy.

Zorza polarna nad Polską. Stan gotowości zorzowej. Kiedy, gdzie?

"Taka aktywność burzy jest pierwszą w skali, która już gwarantuje obecność zórz polarnych nad Polską, choć wiele ostatnich przypadków podobnych burz pokazuje, że ich zasięg przy kategorii G3 poszerza się poza południe Polski" - pisze "Astrobloger".

Spodziewana silna burza magnetyczna spowodowała, że ponownie ogłoszono stan gotowości zorzowej. Zgodnie z informacjami "Astroblogera" ma on obowiązywać od 30 listopada do co najmniej 1 grudnia. Jeżeli cechy wiatru słonecznego, na czele z natężeniem i kierunkiem pola magnetycznego będą współpracować, stan gotowości zostanie zmieniony w alarm zorzowy.

Jakie są szanse na dobrą widoczność? Ekspert zauważa, że obserwacjom sprzyjać nie będzie Księżyc, który jest chwilę po pełni, ale z pewnością jest to lepszy scenariusz niż zachmurzenie, które może całkowicie uniemożliwić widoczność zorzy polarnej. Wszystko jednak wskazuje, że zachmurzenia nie będzie, a jedyną "przeszkodzą" okaże się właśnie Srebrny Glob.

Zorza polarna 30 listopada-1 grudnia. Jakie warunki pogodowe?

"Dawno nie było takich warunków. Jeśli nie będzie chmur to zorza polarna widziana będzie w całym kraju" - pisze z kolei serwis meteoprognoza.pl.

Położenie geograficzne Polski nie jest sprzyjające obserwacjom zórz. Aby warunki były dobre, musi pojawić się silna burza geomagnetyczna. Ostatnie rozbłyski to jednak zasługa Słońca, które zbliża się do maksimum cyklu swojej aktywności.

Źródło: Radio ZET/ polskiastrobloger.pl/ wp.pl