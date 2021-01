Burza śnieżna spodziewana jest w Polsce w nocy z 12 na 13 stycznia 2021 roku, a także 13 stycznia w ciągu dnia - prognozuje IMGW "Obserwator". Wszystko przez adwekcję zimnego i niestabilnego powietrza z północy nad stosunkowo ciepły zbiornik wodny oraz obecność ośrodka niżowego. Jak czytamy we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych, "burze przyniosą przelotne opady śniegu lub śniegu z deszczem oraz porywisty wiatr."

Burza śnieżna w Polsce jest "spektakularna, groźna i niezwykle rzadka". Jak pisał w październiku 2020 roku Janusz Zieliński w magazynie IMGW "Obserwator", "w chłodnej porze roku burze są zjawiskiem wyjątkowym. Zdarzają się jednak sytuacje pogodowe na tyle dynamiczne, że sprzyjają rozwojowi silnie rozbudowanych chmur Cumulonimbus i wystąpieniu wyładowań atmosferycznych również zimą".

Burza śnieżna w Polsce z 12 na 13 stycznia 2021. Gdzie uderzy? Prognoza pogody IMGW

Burza śnieżna, która spodziewana jest w nocy z 12 na 13 stycznia oraz w ciągu dnia 13 stycznia, ma uderzyć przede wszystkim na Pomorzu. Nad Bałtykiem i na wybrzeżu należy spodziewać się przyrostu pokrywy śnieżnej o około 5 centymetrów, lokalnie do 10 cm. Będzie też silnie wiać. Jak podkreśla IMGW "Obserwator", "burze śnieżne są elementem pogody trudnym do prognozowania".

W środę 13 stycznia w Polsce spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm, na północnym zachodzie i w górach o 8-10 cm. Temperatura maksymalna od -2 st. C na wschodzie do 2 st. C na południowym zachodzie i do 3 st C na wybrzeżu, na obszarach podgórskich Karpat od -6 st. C do -3 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Na zachodzie kraju porywy wiatru do 55 km/h, na wybrzeżu i obszarach podgórskich do70 km/h, w Tatrach do 75 km/h, a w Sudetach do 110 km/h. Wiatr miejscami będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

IMGW ostrzega, że w środę 13 stycznia możliwe są alarmy pierwszego stopnia przed zawiejami/zamieciami śnieżnymi w województwie dolnośląskim i zachodniopomorskim. Zjawiska te mogą być spowodowane wiatrem wiejącym z prędkością od 20 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 65-70 km/h, z kierunków zachodnich.

Jak podaje "TVN Meteo", IMGW może też 13 stycznia wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwie zachodniopomorskim, gdzie w pasie nadmorskim wiatr powieje ze średnią prędkością od 30 do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich.

Alert RCB. Ostrzeżenia przed śliskimi drogami i chodnikami po opadach deszczu i śniegu

Dla dziewięciu województw IMGW wydało we wtorek 12 stycznia ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Zgodnie z prognozą Instytutu będą obowiązywać do godz. 8 w środę. Na śliską nawierzchnię dróg uważać będą musieli mieszkańcy Dolnego Śląska, Pomorza czy Wielkopolski.

Alert pierwszego stopnia objął całe województwa: łódzkie, opolskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i pomorskie. Z wyłączeniem południowej części województwa dotyczy on również Dolnego Śląska, a także wschodnich powiatów Warmii i Mazur.

Na obszarach objętych ostrzeżeniem od wtorkowego popołudnia do godz. 8 w środę prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, miejscami śniegu z deszczem.

