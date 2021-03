IMGW: w czwartek będzie zimno. Spadnie temperatura i deszcz ze śniegiem

Synoptycy przewidują, że w środę wieczorem i w nocy do Polski napłynie fala zimniejszego powietrza. Na północy kraju, Pomorzu, części Warmii i Mazur oraz Podlasia spadnie deszcz ze śniegiem, a w górach zacznie wiać silny wiatr - nawet do 65 km/h.

Prognoza pogody na wieczór i noc ze środy na czwartek przewiduje, że od północy do Polski powoli będzie wkraczał chłodniejszy front od północy. W niektórych rejonach spadną niewielkie opady deszczu ze śniegiem. - Te opady będą obserwowane w Polsce północnej, praktycznie na całym wybrzeżu i Pomorzu, częściowo na Warmii i Mazurach oraz północnym Podlasiu - powiedział PAP rzecznik prasowy IMGW-PIB Grzegorz Walijewski.

Temperatura wyniesie ok. -1 stopnień Celsjusza na Suwalszczyźnie, a w pozostałej części kraju od 0 do 3 stopni Celsjusza. Pojawi się też silniejszy wiatr w górach. Jego porywy mogą osiągnąć tam do 65 km/h.

Rzecznik prasowy IMGW-PIB dodał, że w czwartek od rana należy spodziewać się zmiany pogody z uwagi właśnie na napływającą znacznie chłodniejszą, arktyczną masę powietrza. - W czwartek zachmurzenie będzie duże i wystąpią opady już w całym kraju - poinformował Walijewski.

RadioZET.pl/PAP