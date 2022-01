Nadia da nam popalić. Cała Polska z czerwonymi i pomarańczowymi alertami IMGW

Pogoda w sobotę będzie niebezpieczna. Za sprawą niżu Nadia dla całego kraju wydano ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed silnym wiatrem. Spodziewany jest silny wiatr dochodzący do 130 km/h, a także zamiecie i zawieje śnieżne.

Niszczycielskie wichury nadciągają nad Polskę. Według prognozy pogody na sobotę, przygotowanej dla PAP przez Michała Jaworskiego, synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, za sprawą zbliżającego się do Polski niżu Nadia, należy przygotować się na silny i bardzo silny wiatr. W ciągu najbliższych godzin lokalnie może on osiągać prędkość do 130 km/h.

Wichury i śnieżyce nad Polską. IMGW wydaje alerty II i III stopnia

Dla północnych województw kraju IMGW wydał już ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Na pozostałym obszarze Polski od godzin wieczornych obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Z kolei na krańcach południowo-zachodnich, w województwach dolnośląskim i opolskim, spodziewane są zawieje śnieżne.

- Dzisiaj zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami - głównie na wschodzie kraju. Miejscami możliwe są opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a na zachodzie samego deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od zera na krańcach wschodnich, około trzech stopni Celsjusza w dzielnicach centralnych, do ośmiu stopni na krańcach zachodnich. Wiatr będzie porywisty, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 95 km/h, z kierunków południowo-zachodnich - powiedział Jaworski.

W nocy nadal wiać będzie wiatr umiarkowany, okresami silny i porywisty, osiągający do 95 km/h z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich. Na samym Wybrzeżu siła wiatru może osiągnąć do 130 km/h. Zachmurzenie będzie duże, z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura minimalna od minus 1-2 stopni na południowym wschodzie do około 1 stopnia w centrum i 4 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich.

RadioZET.pl/PAP - Marek Szczepanik/IMGW