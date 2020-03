Ochładzać i chmurzyć się w Polsce zaczęło się już w nocy z soboty na niedzielę. Za dnia chmury przykryją już niebo w całym kraju. W wielu miejscach będzie padać deszcz, a w drugiej części dnia deszcz ze śniegiem, a nawet sam śnieg.

Ze Skandynawii zacznie napływać do nas chłodne powietrze. Ten front będzie się stopniowo przesuwać. Termometry pokażą w ciągu dnia od 2 st. C w Jeleniej Górze do 15 st. C na Podkarpaciu.

fot. IMGW

IMGW ostrzega przed wiatrem

Temperaturę skutecznie będzie jednak obniżać porywisty, zimny wiatr, który może rozpędzać się do 60 km/h, a nad morzem do 70 km/h. W strefie brzegowej obowiązują żółte alerty IMGW ostrzegające przed silnym wiatrem.

RadioZET.pl/IMGW