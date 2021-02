Pogoda. Ponad 20 stopniowy kontrast termiczny w Polsce. IMGW ostrzega

Pogoda. Jak przekazał rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, w czwartek wieczorem oraz w nocy z czwartku na piątek zobaczymy na termometrach znaczne spadki temperatur. - W pasie od Pomorza przez Kujawy, Mazowsze po Kielecczyznę i Podkarpacie termometry pokażą minus 10, a na Podlasiu do minus 22 stopni Celsjusza - powiedział.

Na Warmii i Mazurach temperatura wyniesie od minus 15 do minus 13 stopni Celsjusza, na Lubelszczyźnie minus 16 stopni, w centrum około minus 12 do minus 11 stopni, a na południu kraju około minus 13 do minus 10 stopni Celsjusza.

- Wystąpią więc znaczne różnice termiczne, bo w Wielkopolsce, w woj. zachodnio-pomorskim i całym zachodzie kraju, wartości temperatur wyniosą od 0 do 3 stopni Celsjusza. Będą też pojawiały się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, szczególnie w południowo-zachodniej części Polski i one mogą osadzać szadź - podał rzecznik IMGW. Wiatr w nocy wysoko w górach będzie wiał z prędkością 60-70 kilometrów na godzinę, powodując zamiecie śnieżne.

RadioZET.pl/IMGW/PAP