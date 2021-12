Pogoda. Śnieżyce i zawieje nie ustępują. "Zanotowano 10 stopni mrozu"

Pogoda. Najwięcej rozpogodzeń powinno być po południu na południowym wschodzie. - Poza tym obszarem, zachmurzenie będzie duże. Miejscami możliwe opady śniegu i deszczu ze śniegiem - ostrzegł synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron.

- Temperatura po południu i wczesnym wieczorem od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 3 stopni na zachodzie - przekazał. W podgórskich obszarach Karpat ma być od minus 5 st. Celsjusza do zera.

Śnieżyce nie odpuszczą. "Zanotowano 10 stopni mrozu"

Synoptyk powiedział, że w większości regionów do wieczora wiatr będzie słaby i umiarkowany południowy. - Na południowym zachodzie jednak i nad morzem wiatr również z kierunków południowych, okresami porywisty, na Przedgórzu Sudeckim do 60 kilometrów na godzinę - podkreślił.

Jak informują FaniPogody.pl "sobota przyniesie ulgę od silnego wiatru". "Ten będzie odczuwalny na północy kraju i na krańcach południowych. Jednak nie będzie to już wichura tak silna jak w ostatnich dniach. Maksymalne porywy wiatru na północy i południu to w sobotę do 50 km/h. Ciśnienie atmosferyczne nieznacznie spada, jednak nie będą to spadki znacznie. W sobotę po południu barometry w Warszawie wskazywały będą około 1005 hPa" - czytamy.

10 stopni mrozu zanotowano w sobotę rano w Ustrzykach Górnych w Bieszczadach. Powyżej górnej granicy lasu leży nawet 70 cm śniegu. Występuje nieznaczne zagrożenie lawinowe - poinformował PAP ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Jakub Dąbrowski.

RadioZET.pl/ FaniPogody.pl/ PAP