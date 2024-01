Cała Polska w alertach. Nadciąga uderzenie zimy

Pogoda zmienia się w całej Polsce. Wraca zima z prawdziwego zdarzenia – od północnego wschodu nadciąga front przynoszący minusowe temperatury, marznące opady deszczu oraz śnieg.

Cała Polska w alertach. Nadciąga zima

O poranku w piątek obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW przed oblodzeniem. Zostały one wydane jeszcze w czwartek. Obejmują teren wszystkich 16 województw, z czego aż 13 w całości. W pozostałych trzech regionach zagrożenie dotyczy:

woj. pomorskiego (zachodniej powiaty)

woj. warmińsko-mazurskiego (południowe powiaty)

woj. podlaskiego (południowe powiaty)

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu powodujące ich oblodzenie. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się miejscami do czwartku 12 stycznia" - ostrzegł IMGW.

IMGW ostrzega przed marznącymi opadami deszczu

Instytut wydał też alerty 1. stopnia przed opadami marznącymi. "Szklanka" na drogach ma wystąpić od piątkowego popołudnia i potrwać co najmniej do soboty. Strefa ostrzeżeń dotyczy woj. lubuskiego (w całości), wielkopolskiego (południowe i zachodnie powiaty), dolnośląskiego (północne powiaty) oraz łódzkiego (zachodnie powiaty). „Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź” – prognozuje IMGW.

Opady marznące wymuszają szczególne środki bezpieczeństwa na kolejarzach. Jak przekazała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, „w nocy z czwartku na piątek służby techniczne PLK SA wykonały jazdy patrolowe na 3200 km szlaków, zapewniając możliwość przejazdu na najważniejszych liniach kolejowych”. Sieć kolejowa pozostaje przejezdna. W nocy pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem 3 pociągi sieciowe pracowały przy odlodzeniu sieci trakcyjnej. Kontynuowane jest oczyszczanie z lodu sieci trakcyjnej na linii Warlubie - Twarda Góra – Smętowo. Pociągi przejeżdżają trakcją spalinową.

Pogoda w piątek 5 stycznia

W piątek niebo przejaśni się na południu, w centrum i północnym wschodzie kraju. Nadal miejscami będą występować przelotne opady śniegu, natomiast w godzinach popołudniowych na południowym zachodzie pojawią się również opady deszczu ze śniegiem i samego deszczu.

Najzimniej będzie na północnym wschodzie. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą minus 7 st. W centralnej Polsce minus 1-2 st. C. Najcieplej będzie na południu: w Krakowie i Katowicach 3 st. C., w Bielsku-Białej 6 st. C, w Jeleniej Górze 5 st. C. Wiatr słaby, tylko na krańcach wschodnich i zachodnich chwilami będzie porywisty.

Źródło: Radio ZET/PAP - Agnieszka Lipska/Meteo.imgw.pl