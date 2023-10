Ciaran wkrótce obejmie pół Europy. W Polsce gwałtowna i zmienna pogoda

Cyklon Ciaran znad Atlantyku ma dotrzeć do Europy 1 listopada. Przyniesie on ulewy, wichury i śnieżyce, a w wielu częściach kontynentu może powodować podtopienia i powodzie. Jak będzie wyglądać sytuacja w Polsce?

Do Polski cyklon nie dotrze, ale pogoda będzie u nas niebezpieczna. We wtorek 31 października pojawi się zdecydowanie więcej opadów niż w poniedziałek i pochmurnie zrobi się niemal w całym kraju. - Przelotnie popadać może w całym kraju, ale najwięcej deszczu będzie na Pomorzu. Tam spadnie go do 15 mm - powiedział PAP Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Cyklon Ciaran nadciąga do Europy. Jaka pogoda w Polsce?

Termometry nadal wskazywać mają wartości dwucyfrowe. - Najchłodniej będzie na zachodzie i północy, tam 12-13 stopni Celsjusza. Natomiast najcieplej będzie lokalnie w centrum i na południu, do 17-18 stopni Celsjusza – wskazał synoptyk IMGW.

Wtorek zapowiada się na wietrzny dzień. W centrum kraju, na nizinach, powieje w porywach do 65 km/h, w rejonach podgórskich Karpat jeszcze silniej, do 80 km/h. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, po południu skręcający na zachodni.

Noc z wtorku na środę jeszcze z wiatrem, tyle tylko, że te najsilniejsze porywy będą, na co zwrócił uwagę synoptyk IMGW, w rejonie Wybrzeża. Nad morzem powieje z siłą do 70 km/h. W rejonach podgórskich Karpat nieco słabiej, do 60 km/h, a w głębi kraju do 55 km/h. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni.

Prognoza pogody. Silny wiatr i intensywne opady deszczu

Wciąż będzie pochmurnie i deszczowo w całym kraju. Najchłodniejsza noc szykuje się w północno-zachodniej części kraju, z temperaturą 3-4 stopni Celsjusza. Natomiast najcieplej ma być w centrum i na południu. Tam 7-9 stopni Celsjusza.

1 listopada spodziewana jest przejściowa poprawa pogody. Opady powinny zaniknąć do południa, wiatr się uspokoi, ale zrobi się chłodniej, 8-12 stopni Celsjusza. Jedynie w rejonach południowo-zachodnich lokalnie może być nieco cieplej, 14-15 stopni Celsjusza.

Źródło: RadioZET.pl/ Inga Domurat (PAP)