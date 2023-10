Nawet 9 w skali Beauforta. IMGW bije na alarm

Pogoda we wtorek i środę będzie szczególnie niebezpieczna w województwie pomorskim. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich wydało ostrzeżenie o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej - przekazał gdański magistrat.

Pomorskie. Ostrzeżenie przed sztormem. 9 w skali Beauforta

Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformował we wtorek, że ostrzeżenie dotyczy wschodniej części strefy brzegowej i obowiązuje od wtorku od godz. 15 do godz. 4. nad ranem w środę.

Synoptycy prognozują, że wystąpi wiatr południowo-zachodni 5 do 6, w porywach 7, skręcający na zachodni do północno-zachodniego i wzrastający na 6 do 7, w porywach 8 do 9 w skali Beauforta.

Cyklon Ciaran zbliża się do Europy

Do Europy zbliża się głęboki cyklon imieniem Ciaran. Synoptycy ostrzegają, że przyniesie on ulewy, wichury i śnieżyce. W Polsce także spodziewana jest niebezpieczna pogoda, ale cyklon do nas nie dotrze. W całym kraju we wtorek 31 października pojawi się zdecydowanie więcej opadów niż w poniedziałek. Będzie też wietrznie.

Termometry nadal wskazywać mają wartości dwucyfrowe. - Najchłodniej będzie na zachodzie i północy, tam 12-13 stopni Celsjusza. Natomiast najcieplej będzie lokalnie w centrum i na południu, do 17-18 stopni Celsjusza – wskazał synoptyk IMGW.