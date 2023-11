Nowy alert RCB. Mieszkańcy dostali SMS-y. "Zabezpiecz rzeczy"

Pogoda w Polsce w pierwszy weekend listopada upływa pod znakiem orkanu Ciaran. Wichury i obfite opady deszczu spowodowały dużo strat w Europie Zachodniej. W sobotę RCB wydało alert w związku z silnym wiatrem.

Ostrzeżenia wydano dla południowych powiatów:

woj. śląskiego ,

, woj. małopolskiego ,

, woj. podkarpackiego.

Alert RCB. Wichury w trzech województwach

Należy pamiętać o usunięciu z parapetów i podwórek wszystkich przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować w bezpieczne miejsce samochody, nie parkować pod drzewami i zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom – przede wszystkim tym przebywającym na zewnątrz.

Trzeba też przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii, ponieważ wiatr może uszkodzić linie energetyczne. "Uwaga! W nocy i jutro (4/5.11) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Silny wiatr w górskich powiatach woj.: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Obowiązują tam ostrzeżenia IMGW 2. stopnia. Uważajcie" – podało RCB na platformie Twitter/X.

Prognoza IMGW na noc z soboty na niedzielę

Ostrzeżenia IMGW II stopnia przed silnym wiatrem obowiązują dla województw:

śląskiego (żywiecki, bielski, Bielsko-Biała, cieszyński),

(żywiecki, bielski, Bielsko-Biała, cieszyński), małopolskiego (gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, nowotarski, limanowski, myślenicki, suski, wadowicki, tatrzański),

(gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, nowotarski, limanowski, myślenicki, suski, wadowicki, tatrzański), podkarpackiego (pow. bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, Krosno, jasielski).

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego, miejscami w całym kraju wystąpią słabe opady deszczu. Wysoko w górach synoptycy prognozują opady śniegu do około 10 cm. Lokalnie na północnym wschodzie i na południu tworzyć się będą krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

Noc z soboty na niedzielę dość chłodna. Od 0 stopni na północnym wschodzie kraju do 6 stopni na zachodzie i południu. Nad samym morzem termometry pokażą 7 stopni Celsjusza. Z kolei w rejonach podgórskich Karpat miejscami pojawi się przymrozek, temperatura spadnie do minus 1 stopnia.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu kraju momentami porywisty. Ale po północy w rejonach podgórskich Karpat porywy wiatru wzrosną do ok. 70 km/h, wysoko w Sudetach do 100 km/h, natomiast na szczytach Tatr nawet do 130 km/h. Wiatr będzie południowy i południowo-wschodni. W Tatrach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne.

Źródło: Radio ZET/PAP - Katarzyna Lechowicz-Dyl, Agnieszka Lipska