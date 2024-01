Ostrzeżenia IMGW dla całego województwa. Może być naprawdę niebezpiecznie

Alert dotyczący intensywnych opadów śniegu obowiązuje w Podlaskiem od wtorku po południu, po północy opady mogą zwiększyć swój zasięg i objąć niemal całe województwo. Padać ma do środy wieczorem - podało IMGW we wtorek po południu. Synoptycy spodziewają się, że może spaść nawet do 15 cm śniegu.

IMGW ostrzega. Śnieg i marznące opady

Natomiast ostrzeżenie dotyczące marznących opadów jest alertem drugiego stopnia. Dotyczy ono południowej i zachodniej części województwa; powiatów: bielskiego, hajnowskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

Synoptycy prognozują, że marznący deszcz zacznie padać po północy i utrzymywać się będzie do po południa w czwartek. "Prognozowane są słabe, przejściowo także umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź" - podało IMGW.

Źródło: Radio ZET/PAP