Pogoda gwałtownie się zmieni, możliwe groźne zjawiska. IMGW wydał żółte alerty

Pogoda pogorszyła się w niektórych regionach już we wtorek za sprawą cyklonu Dawid, który przyniósł opady deszczu i miejscami burze. W Piotrowicach na Dolnym Śląsku we wtorek po południu przeszła nawet trąba powietrzna, która uszkodziła dach gminnego ośrodka zdrowia.

Niebezpiecznych zjawisk możemy się spodziewać również w czwartek. IMGW wydał żółte alerty (pierwszego stopnia) przed burzami z gradem we wschodniej Polsce.

Pogoda gwałtownie się zmieni. IMGW wydał alerty

Ostrzeżenia IMGW obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim (tylko we wschodnich powiatach)

podlaskim

mazowieckim (tylko we wschodnich powiatach)

lubelskim (w całym województwie z wyjątkiem powiatów opolskiego, kraśnickiego, janowskiego i biłgorajskiego)

Wymienione alerty są aktualne od godz. 11 do 23. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad" - poinformował w czwartek IMGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 85 proc.

Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w czwartek nad Polską ze wschodu na wschód przemieszczał się będzie płytki ośrodek niżowy oraz związany z nim front atmosferyczny.

- W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami na wschodzie wzrastające do dużego i tam możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze. W trakcie burz może spaść do 30 mm deszczu oraz grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-22 stopni na zachodzie do 25 na wschodzie. Nad morzem i w obszarach podgórskich od 15 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także porywisty, północno-zachodni, w trakcie burz może osiągać porywy do 65 km/h - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.



Według meteorologów Instytutu w piątek od zachodu będzie rozbudowywał się klin wyżowy. Dzięki niemu w weekend już w całym kraju będzie ładna pogoda.

Gdzie jest burza? Radar i mapa burzowa na żywo

Aktualna mapa burzowa Polski jest dostępna online, dzięki czemu na bieżąco można sprawdzać, gdzie jest burza danego dnia. Radar burzowy pokazuje na żywo przemieszczające się dziś chmury i komórki burzowe.

Radar burzowy na żywo

Radar burz online dostępny jest też m.in. w serwisie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej meteo.imgw.pl.

RadioZET.pl/IMGW/PAP