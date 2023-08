Pogoda nagle się załamie. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia

Pogoda w ostatnich dniach nie rozpieszcza Polaków, niestety, zdaniem ekspertów nie zapowiada się na poprawę. Synoptycy z IMGW przewidują, że czwartek będzie deszczowy. Miejscami wystąpią burze, a nawet opady gradu.

Pogoda w Polsce. Gdzie jest burza?

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla części województwa pomorskiego. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km.h. Lokalnie grad" - podają synoptycy.

Ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują w czwartek od godziny 9 do godziny 18 w powiatach:

bytowskim,

gdańskim,

kartuskim,

kościerskim,

lęborskim,

malborskim,

nowodworskim,

puckim,

słupiskim,

wejcherowskim.

Alerty obowiązują także w Gdańsku, Gdyni oraz Słupsku. Zdaniem synoptyków prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych wynosi 70 proc.

ZOBACZ TAKŻE: Radar burz. Gdzie jest burza?

Pogoda w czwartek. IMGW zapowiada deszcze

Eksperci z IMGW zapowiadają, że w czwartek w całej Polsce zachmurzenie będzie zmienne, od małego aż po duże. Z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią także przelotne opady deszczu, głównie na południu, ale także przejściowo w centrum. Najwięcej opadów będzie na północy kraju.

"Od Zachodniego Pomorza, przez Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Lokalnie na Podlasiu możliwe będą burze. Podczas nich porywy wiatru mogą sięgać do około 65 km/h, a opady deszczu wyniosą od 10 do 15 mm" - powiedziała w rozmowie z PAP synoptyczka IMGW Ewa Łapińska.

ZOBACZ TAKŻE: Pogoda długoterminowa w sierpniu

Najniższa temperatura będzie nad morzem i na Podhalu. Wyniesie od 19 do 20 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze kraju temperatura będzie wynosiła od 21 do 25 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami dość silny. W porywach nawet do 60 km/h w zachodniej części Polski.

RadioZET.pl/PAP