Pogoda we wtorek 10 stycznia nie oznacza dla większości Polski istotnych zmian. Nad kraj dociera jednak z zachodniej Europy cyklon Constantin, który oznacza zarazem ciepłą - jak na realia stycznia - zimę, ale i wzmożone opady.

Na południu kraju IMGW prognozuje intensywne opady deszczu oraz śniegu, które utrzymają się we wtorek do późnych godzin wieczornych. Instytut wydał w tej sprawie ostrzeżenia dla dwóch województw – niemal całego woj. małopolskiego oraz południowej części woj. śląskiego.

Pogoda 10 stycznia. Żółte alerty w dwóch województwach

Do godz. 23 we wtorek w Krakowie i w większości powiatów Małopolski obowiązuje alert przed intensywnymi opadami deszczu. Zgodnie z prognozami synoptyków, we wtorek w Krakowie i powiatach: krakowskim, wadowickim, chrzanowskim, oświęcimskim, wielickim, bocheńskim, myślenickim, dąbrowskim, tarnowskim spadnie od 25 do 35 mm deszczu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Natomiast na południu województwa, w powiatach: nowosądeckim, limanowskim, suskim, nowotarskim do godz. 22, zaś w tatrzańskim do godz. 20., obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu. Przyrost pokrywy ma wynieść 10-15 cm, w miejscach powyżej 700 metrów n.p.m. do 20 cm, zaś wysoko w górach – nawet do 30 cm.

Na Śląsku intensywne opady śniegu spodziewane są w powiatach cieszyńskim i żywieckim. Popada również deszcz – poza wspomnianymi rejonami również w powiatach pszczyńskim, bielskim i Bielsku-Białej.

"Obserwuje się i nadal prognozuje poniżej 700 m n.p.m opady deszczu i deszczu ze śniegiem o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm, […] całkowite sumy opadów mogą wynieść od 25 mm do 40 mm" – ostrzegł Instytut.

