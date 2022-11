Znaleziono zwłoki kobiety i mężczyzny. Zatrzymano ich syna. "Był zakrwawiony"

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Borkowicach koło Kluczborka (woj. opolskie). Jak relacjonuje regionalny dziennik "Nowa Trybuna Opolska", mieszkańcy wsi jeszcze rano widzieli starszego mężczyznę i jego 31-letniego syna, który jeździł po wsi na motorynce. Nic nie wskazywało na zbliżającą się tragedię.

Borkowice. Zwłoki kobiety i mężczyzny. Zatrzymano ich syna

Ok. godz. 17 policja otrzymała informację o zabójstwie. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, znaleźli zwłoki starszego małżeństwa - 65-letniej kobiety i jej kilka lat starszego męża.

- Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie. Na ten moment, ze względu na dobro śledztwa, możemy jedynie potwierdzić o ujawnieniu zwłok kobiety i mężczyzny. W związku z tym zdarzeniem zatrzymany został 31-letni mężczyzna - przekazał w rozmowie z "NTO" asp. sztab. Dawid Gierczyk, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

Jeśli chodzi o relacje świadków, to jeden z nich zwrócił uwagę, że ok. południa ludzie widzieli 31-latka w "sklepie jak przyjechał boso po piwo. Był zakrwawiony, ale to wyglądało raczej tak, jakby sam się czymś skaleczył".

- Zresztą, ludzie starali się nie zwracać na niego uwagi, bo on od pewnego czasu się dziwnie zachowywał - mówił świadek w rozmowie z "NTO". Inna osoba z okolicy podkreśliła, że "to byli tacy dobrzy i spokojni ludzie. To ogromna tragedia. Nie mogę uwierzyć, w to co się stało".

