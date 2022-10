Nowy subwariant Omikronu w Polsce. Potwierdzono dwa przypadki zakażenia

Waldemar Kraska zapytany przez PAP, czy koronawirus jest obecnie w Polsce w odwrocie, stwierdził, że "w tej chwili sytuacja w kraju jest stabilna". – Mamy coraz mniej przypadków zakażeń. Dzisiejsze dane to jest poniżej tysiąca nowych przypadków zakażeń. Tydzień do tygodnia odnotowujemy spadek o ponad 30 proc. Maleje także liczba pacjentów przebywających w szpitalach – ocenił wiceszef resortu zdrowia.

Subwariant BQ.1 i BQ.1.1 Omikronu. W Polsce stwierdzono dwa przypadki

Wiceminister zwrócił uwagę, że w krajach Europy Zachodniej dochodzi do wzrostu liczby nowych przypadków zakażeń. – Z danych, które otrzymujemy od naszych kolegów, możemy powiedzieć, że pojawił się nowy subwariant Omikronu BQ.1 i BQ.1.1 – powiedział Kraska. Wyjaśnił, że "są to nowe subwarianty wariantu Omikron BA.5, który także powoduje nowe zakażenia". – Trudno powiedzieć, jak to będzie się dalej rozwijało – dodał.

Kraska ogłosił, że nowy subwariant jest obecny także w Polsce. – Mamy na razie stwierdzone dwa przypadki. Monitorujemy sytuację. Wydaje się, że będzie następowało wypieranie wariantu BA.5, który jest w tej chwili, ale chyba następuje to wolniej niż w poprzednich falach – powiedział.

Jak zaznaczył wiceminister, "wstępne badania pokazują, że szczepionki skierowane na warianty Omikronu w dużym procencie zabezpieczają przed nowymi subwariantami". – Obecny czas to najlepszy okres do wykonania szczepień przeciw COVID-19, ponieważ na razie mamy mało nowych przypadków – wyjaśnił.

Koronawirus w Polsce

W czwartek 27 października badania potwierdziły 976 zakażeń koronawirusem, w tym 202 ponowne. Zmarły 22 osoby z COVID-19 – poinformowano w czwartek na stronach rządowych. Minionej doby wykonano 8694 testy w kierunku SARS-CoV-2.

Od 27 grudnia 2020 roku, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano ponad 57 mln 338 tys. dawek szczepionki – dowiadujemy się z rządowych danych. W pełni zaszczepionych jest 22 574 888 osób.

RadioZET.pl/PAP