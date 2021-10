Polska zostanie podzielona na strefy covidowe? Obostrzenia coraz bliżej

Obostrzenia epidemiczne ponownie zostaną wprowadzone na terenie Polski? Waldemar Kraska, który był gościem w Wirtualnej Polsce, powiedział, że "wszystkie kraje starają się unikać lockdownu". - Każde obostrzenia i każdy lockdown, o którym myślimy, jest zabójczy dla naszej gospodarki - podkreślił wiceminister zdrowia.

Kraska zapowiedział, że w piątek 29 października zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, gdzie odbędzie się dyskusja o "podziale na strefy". Wyjaśnił, że trzy zmienne – liczba zakażeń, liczba osób zaszczepionych oraz liczba osób, które trafiają do szpitali – będą wpływały na to, czy dany obszar będzie w strefie żółtej, czy czerwonej.

Obostrzenia coraz bliżej. Będzie dyskusja o "podziale na strefy"

Ponadto powiedział, że MZ zamierza podnieść progi co najmniej dwu lub trzykrotnie w kwestii klasyfikacji powiatów do którejś strefy. - To już jest czwarta fala i wiele decyzji przerobiliśmy. Myślę, że wydolność służby zdrowia i wydolność łóżkowa dla pacjentów z COVID-19 jest na wysokim poziomie – stwierdził wiceminister.

Wspomniał również, że obecnie Ministerstwo przykłada szczególną uwagę do egzekwowania obecnie obowiązujących zasad, tj. zasłanianie nosa i ust w wyznaczonych miejscach.

Dodał, że policja i służby sanitarne dostały jasny sygnał, aby wystawiać mandaty wszystkim tym osobom, które nie przestrzegają obostrzeń. - Czwarta fala nie będzie aż tak wysoka, ale będzie się dość długo utrzymywała - zauważył.

Koronawirus w Polsce 28 października. Kolejny rekord zakażeń

Badania potwierdziły 8378 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej w woj. mazowieckim – 1673 i w lubelskim – 1485, Zmarło 101 osób z COVID-19 – podało w czwartek 28 października Ministerstwo Zdrowia.

Rok temu, 28 października, MZ informowało o 18 820 nowych zakażeniach koronawirusem – co było najwyższym wynikiem od początku epidemii i śmierci 236 osób. W ubiegły czwartek były 5592 nowe przypadki i 46 zgonów.

Nowe zakażenia – jak przekazało ministerstwo – wykryto u osób z województw: mazowieckiego (1673), lubelskiego (1485), podlaskiego (755), łódzkiego (592), śląskiego (467), zachodniopomorskiego (432), dolnośląskiego (381), pomorskiego (368), wielkopolskiego (357), podkarpackiego (356), małopolskiego (346), warmińsko-mazurskiego (340), kujawsko-pomorskiego (313), lubuskiego (150), świętokrzyskiego (135) i z opolskiego (134).

RadioZET.pl/ Ministerstwo Zdrowia/ Katarzyna Herbut (PAP)