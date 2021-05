Rząd łagodzi kolejne obostrzenia. Zmiany wejdą w życie od soboty

Obostrzenia po raz kolejny zostaną złagodzone. Od soboty, 8 maja do 5 czerwca br. działalność będą mogły wznowić hotele – z wyjątkiem strefy restauracyjnej i welness&spa. Będzie w nich obowiązywał jednak limit gości – max. 50 proc. zajętych pokoi. To jednak niejedyna zmiana. Od soboty wzrośnie także limit osób podróżujących transportem zbiorowym.

Nowe zasady w podróżowaniu transportem publicznym określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wejdzie ono w życie w sobotę, 8 maja.

Transport publiczny: Nowe zasady w autobusach i tramwajach. W sobotę w życie wchodzi nowe rozporządzenie

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w całym kraju środkami transportu zbiorowego jak np. autobusami, tramwajami będzie mogła podróżować większa liczba osób, ale nadal z ograniczeniami. Do 14 maja br. transport publiczny będzie mógł przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 30 proc. miejsc siedzących niezajętych (obecnie to co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych).

Od 15 maja 2021 r. do 5 czerwca br. dany środek transportu publicznego będzie mógł przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100 proc. liczby miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Przypomnijmy, od 15 maja rozporządzenie wprowadza również zmianę dla gastronomi. Od tego dnia do 28 maja będą mogły zostać otwarte ogródki w restauracjach i innych stałych placówkach gastronomicznych. Od połowy maja zniesiony zostanie także obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP