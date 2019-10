Donald Trump ogłosił w piątek nominację Polski do Programu Ruchu Bezwizowego. Oznacza, to że po stronie polskiej wszystkie wymogi formalne zostały spełnione, a decyzję zatwierdziła amerykańska administracja. Kiedy Polacy polecą więc do Stanów Zjednoczonych bez wiz?

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher mówiła w piątek, że decyzja Donalda Trumpa o nominacji Polski do Programu Ruchu Bezwizowego to historyczny moment i wspólny sukces obu państw. Do tego sukcesu odniósł się też sam prezydent Andrzej Duda, podkreślając swój wkład w sprawę. Jak zaznaczył, „wielu prezydentów o tym mówiło”.

Rzeczywiście jest tak, że odkąd przeprowadziłem z prezydentem Trumpem na ten temat dosyć długą rozmowę i on wtedy powiedział „musimy to załatwić, to musi być dokonane i Polacy musza być zwolnieni z wiz”, to się właśnie dzieje, z czego bardzo się cieszę Powiedział Duda

Polski prezydent dodał, że jest za to Trumpowi wdzięczny.

Wizy do USA – kiedy zostaną zniesione?

Kiedy właściwie Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz? - Po cichu liczę, że być może udałoby się przed końcem roku skończyć procedurę - podkreślił prezydent Duda.

Jak dodał, procedura może trwać najkrócej pięć tygodni. - Prosiłbym, żeby to traktować rzeczywiście jako najkrócej, bo zdarzały się przypadki, że to ciągnęło się nawet kilka miesięcy w przypadku innych krajów - zastrzegł. - Nie jestem stanie określić, ile rzeczywiście to będzie trwało, ale po cichu liczę, że być może udałoby się przed końcem roku jeszcze to zrealizować - powiedział Andrzej Duda.

