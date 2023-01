Odmówili aborcji zgwałconej 14-latce. Wiceminister zdrowia zabrał głos

14-letnia dziewczynka została zgwałcona przez swojego wujka. Sprawa wyszła na jaw, gdy okazało się, że jest w ciąży. W pomoc poszkodowanej zaangażowała się jej ciocia, która zwróciła się do Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA.

Okazało się, że w kilku podlaskich szpitalach dziewczynce odmówiono legalnej aborcji, a lekarze mieli powoływać się przy tym na klauzulę sumienia. Ostatecznie zabieg przeprowadzono w Warszawie.

Aborcja. Odmówili zabiegu zgwałconej 14-latce. Kraska komentuje

Do sprawy, która wywołała ogromne kontrowersje w całej Polsce, odniósł się w Wirtualnej Polsce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wiceszef MZ przypomniał, że prawo dopuszcza obecnie aborcję w przypadku, który dotyczył 14-latki (ciąża w wyniku gwałtu).

- Przyglądamy się tej sytuacji, analizujemy ją. Na pewno jest dość trudna. Prawo nasze dopuszcza aborcję w przypadku gwałtu, więc tutaj taka możliwość istniała - powiedział Kraska w Wirtualnej Polsce. - To są bardzo delikatne sprawy. To był gwałt, to była niestety ingerencja w jej zdrowie i życie, więc prawo mówi tu jednoznacznie - aborcja jest dopuszczalna - kontynuował gość Wirtualnej Polski.

Kraska unikał jednak wskazania winnych tej sytuacji, choć kierunek prowadzi do lekarzy, którzy odmówili 14-latce aborcji. - Trudno w tej chwili jednoznacznie to powiedzieć - podkreślił. Wiceminister zdrowia dodał, że sprawę będą analizować prawnicy.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska