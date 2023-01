Podczas serwisu o północy z 1 na 2 stycznia w TVP Info przekazano najnowsze informacje o wojnie w Ukrainie. - Rosyjska armia zmienia taktykę prowadzenia walk na Ukrainie. Tak przewiduje ukraiński wywiad wojskowy. Z obserwacji wynika, że przygotowują specjalne grupy szturmowe. Do działań na froncie będą włączać niedawno zmobilizowanych żołnierzy - mówiła prezenterka.

W tym czasie na siedem sekund na ekranie pojawił się pasek "bohaterska obrona Rosji". Informacja szybko zniknęła z ekranu. Na Twitterze, gdzie opublikowano krótkie nagranie z paskiem, pojawiło się dużo negatywnych komentarzy. "Jeszcze po sylwestrze marzeń dochodzą do siebie", "może się im Rosja z Ukrainą pomyliła. Po sylwestrze marzeń to możliwe", "TVPutin" - to tylko niektóre z nich.

Wpadka w TVP Info. "Bohaterska obrona Rosji"

To nie pierwszy raz, kiedy podczas informowania o przebiegu walk w Ukrainie TVP publikuje kontrowersyjny pasek. Podczas "Wiadomości" TVP 11 kwietnia widzowie zobaczyli napis "debata o ukraińskim barbarzyństwie". Prowadząca wówczas program Edyta Lewandowska jeszcze na antenie sprostowała wpadkę: - A teraz muszę państwa przeprosić za błąd na belce informacyjnej, która pojawiła się w czasie tego programu. Użyliśmy przymiotnika ukraiński, podczas gdy chodziło nam oczywiście o rosyjskie barbarzyństwo.

O komentarz do niefortunnego paska podczas nocnego serwisu, zapytaliśmy biuro prasowe TVP. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

RadioZET.pl