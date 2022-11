Rakieta spadła na Polskę. Nowe ustalenia ws. pocisku, który zabił dwie osoby

Pocisk rakietowy, który we wtorek po południu spadł w okolicach Hrubieszowa (woj. lubelskie), zabił dwie osoby. Choć na początku MSZ informował, że była to rosyjska rakieta, to pojawiły się nowe ustalenia, z których wynika, że mógł to być pocisk ukraińskiej obrony przeciwrakietowej, wystrzelony w kierunku rakiety nadlatującej z Rosji i omyłkowo "zabłąkany" na terytorium Polski. Śledź relację na żywo na RadioZET.pl