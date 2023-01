Spięcie w studiu Radia ZET. "Wyrzucić go na zbity ryj". Lubecka nie dowierzała

– Wyrzucić go na zbity ryj i skończyć z nim dyskusję – powiedział Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej, zapytany o to, co Donald Tusk powinien zrobić z Radosławem Sikorskim, którego wypowiedź w Radiu ZET wywołała polityczną burzę.