Zatłukł psa sztachetą, wrzucił dogorywającego do stawu. Szokujące doniesienia

Do zabicia 9-miesięcznego kundelka o imieniu Pimpek doszło na początku bieżącego roku w jednej ze wsi pod Braniewem. Stanisław H. miał tego dokonać na zlecenie właścicielki czworonoga, Agnieszki J., która zapłaciła mu za to 50 zł. Trzymanego na łańcuchu psa mężczyzna uderzał sztachetą w głowę, a potem jeszcze żywego wrzucił do stawu. Bezpośrednią przyczyną śmierci szczeniaka było utonięcie.

Prokuratura oskarżała H. o zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem, a Agnieszkę J. o podżeganie do uśmiercenia Pimpka. Kobieta miała uznać, że należący do niej psiak był uciążliwy i utrudniał jej życie. Podobno sąsiedzi skarżyli się, że gania i zagryza ptactwo hodowlane.

Zabił psa sztachetą za 50 zł. Oburzający wyrok

Mężczyznę, który ciągnął szczeniaka w kierunku zagajnika i po drodze wyrwał z płotu sztachetę, zauważył jeden z mieszkańców. Poszedł za nim i słyszał odgłosy uderzeń. Dlatego powiadomił policję. Stanisław H. uciekł przed przyjazdem patrolu. Zatrzymano go następnego dnia, przyznał się do zabicia zwierzęcia.

Prokuratura domagała się dla oskarżonych kar więzienia - dwóch lat dla Stanisława H. i jednego roku dla Agnieszki J., a także zakazu posiadania zwierząt i nawiązki na rzecz ochrony zwierząt. Sąd w Braniewie zmienił jednak kwalifikację czynu, uznając, że działanie H. nie miało cech „szczególnego okrucieństwa”.

Za zabicie zwierzęcia sąd skazał mężczyzną na rok i dwa miesiące ograniczenia wolności oraz 1 tys. zł nawiązki na rzecz OTOZ Animals. Agnieszkę J. za podżeganie do tego przestępstwa skazano na 8 miesięcy ograniczenia wolności i 2 tys. zł nawiązkę. W obu przypadkach kara ma polegać na wykonywaniu bezpłatnych prac społecznych, po 30 godzin miesięcznie. Sąd ukarał też oskarżonych zakazem posiadania zwierząt przez 5 lat.

"Taki wyrok to skandal! Co musiałoby się stać, żeby dla Pani sędzi doszło do zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem? Powolne wbijanie gwoździ w kości czaszki i oczy psa? Czy coś jeszcze innego? Czy pastwienie się nad psem poprzez bestialskie, wielokrotne uderzanie sztachetą po główce bezbronnego szczeniaka, łamanie czaszki psa, wrzucenie do stawu to nie jest zamordowanie ze szczególnym okrucieństwem?" - nie kryli oburzenia aktywiści z OTOZ Animals w Braniewie. Zapowiedzieli, że odwołają się od wyroku, do Sądu Okręgowego w Elblągu. Prokurator rejonowy w Braniewie Rajmund Kobiela powiedział PAP, że prokuratura na razie nie poinformowała, czy wystąpi o pisemne uzasadnienie wyroku i złoży apelację.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Boguszewski/OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie