Marek Suski: Nie jest mi znany plan zmiany premiera, choć życie pełne jest zasadzek

W popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej Marek Suski – wiceszef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, na pytanie o plan zmiany premiera, powiedział: - Nie jest mi znany taki plan, o koźle ofiarnym. Życie jest pełne zasadzek.

Pytanie słuchacza: - Na kogo postawiłby pan 100 zł., na premiera Morawieckiego, czy wicepremiera Sasina? - Na obu, bo każdy jest cenny – odpowiedział poseł. Kto będzie nowym szefem KPRM, Marek Kuchciński? - Nie wiem, to premier zdecyduje. Premier, czy prezes? - Myślę, że obaj w porozumieniu – odpowiedział Marek Suski. Beata Lubecka: - Prezes powiedział, że są prowadzone rozmowy w tej sprawie. Wcześniej zwolniliście Dworczyka i dopiero teraz szukacie następcy? Marek Suski: - Z tego co wiem, sam złożył dymisję.

O Marku Kuchcińskim i jego lotach samolotem rządowym do Rzeszowa, wiceszef Klubu PiS powiedział: - Posłowie mają prawo dolotów samolotem i latają. Marszałek Sejmu, druga osoba w państwie latała, do tej pory zawsze tak było, tylko w przypadku jednego Kuchcińskiego to był grzech. W przypadku premier Kopacz, która latała do córki do Gdańska, to grzech nie był. Bardzo często latała, praktycznie w każdy weekend. To znaczy, że jak jest marszałkiem z PiS, to latać nie może. Kuchciński stracił stanowisko, to prawda, a Ewa Kopacz awansowała. U nas jest rozliczenie, a tam jest nagroda.

Beata Lubecka: - Gdyby pan był premierem, to Kuchciński byłby szefem kancelarii? Marek Suski: - Niekoniecznie. Co by było, gdyby było? Jeżeli się zdarzy, a na razie się nie zdarzyło.

- Niemcy robili wszystko, żeby uzależnić Europę od rosyjskich surowców energetycznych i to w dużym stopniu się udało. Dzisiaj cierpimy, cała Europa cierpi. My nie jesteśmy winni temu, że wybuchła wojna i są kłopoty - powiedział Marek Suski w popołudniowym gości Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

Beata Lubecka: - Kto jest winny, że brakuje węgla na rynku? Choć pan mówi, że nie brakuje. - Nie, nie ja nie mówię, że nie brakuje, ja mówię, że nie braknie. Dostawy już są w drodze, część w portach. Sukcesywnie węgiel będzie przypływał i nie zabraknie. Kto jest winny? Tak bym powiedział niejaki pan Putin, który rozpętał wojnę energetyczną z Europą i on jest winny, że są braki gazu, węgla. - Wicepremier Sasin powiedział, że dopiero w lipcu zapadła decyzja o zakupie węgla – stwierdziła gospodyni programu. - Tego nie wiem, nie znam tych decyzji – odpowiedział Suski, dodając: - Rzeczywiście myśmy wprowadzili szybko embargo, nie popierając tej zbrodniczej agresji Rosji na Ukrainę i nie chcąc dostarczać pieniędzy na mordowanie ludzi. Wojny nie do końca dało się przewidzieć, skutków jej także.

Przecież Amerykanie ostrzegali? - Mówili, że istnieje duża możliwość, że to nie są ćwiczenia, tylko przygotowania do prawdziwej wojny. Cały świat miał nadzieję, że jest to tylko prężenie muskułów przez Putina - powiedział Marek Suski.

Na stwierdzenie Beaty Lubeckiej, że ”wojna wybuchła 24 lutego, można było wcześniej zareagować z zakupem węgla”, wiceszef Klubu PiS odpowiedział: - Rzeczywiście UE mogła nie kazać nam likwidować kopalń, elektrowni węglowych. Myśmy ostrzegali przez Putinem i przed taka wojną, w Unii posłuchu nie było.

