Henryka Bochniarz: Jest to po prostu pokazówka. Nie ma powodu zatrzymywać Wituckiego w ten sposób

W popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej Henryka Bochniarz, ekonomistka, szefowa Rady Głównej Konfederacji Lewiatan: - Nawet, gdyby cokolwiek zdarzyło się niezgodnego z prawem, nie ma żadnego powodu, żeby w ten sposób zatrzymywać osobę publiczną. Jest to po prostu pokazówka, nie wiadomo komu ona ma coś pokazać. Może to jest po to, żeby pokazać organizacjom takim jak Lewiatan, które często krytykują pomysły rządu, żeby dały sobie spokój i siedziały cicho.

- Kiedy do mnie zadzwonił policjant informując, że został zatrzymany pan Witucki, byłam kompletnie zaskoczona. Zastanawiam się, co takiego odkryto, bo sprawa jest prowadzona od 2018r., że postanowiono bladym świtem zatrzymać i wieźć do Wrocławia?- nie kryła swojego zaskoczenia szefowa Rady Głównej Lewiatana. - Osoba, która jest cały czas dostępna, stawia się na wezwania i zostaje zatrzymana, bo nagle coś się stało. Myślę, że już było tyle sensacyjnych oświadczeń CBA i tyle osób, okazywało się później niesłusznie oskarżonymi, że miałabym ogromny dystans.

- To jest osoba, która funkcjonuje w naszym życiu gospodarczym kilkadziesiąt lat. On był prezesem i szefem rady nadzorczej wielu firm i nawet jeżeli tam są rzeczy prowadzone przez 4 lata, to ja bym chciał zobaczyć, jakie są te zarzuty – powiedziała Bochniarz, dodając: - Dlaczego nie ma postępowania sądowego? Dlaczego ci ludzie nie mogą być rozliczani przez nasz system praworządności i jeżeli coś jest nie w porządku, to wtedy trzeba wyciągnąć konsekwencje. To wszystko jest owiane jakimiś domysłami, doniesieniami, obrzydliwe, po prostu obrzydliwe.

RadioZET.pl