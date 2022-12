Dariusz Martynowicz: Słowa Czarnka nikogo nie przeraziły. To wizja oparta na kontroli i strachu

Przemysław Czarnek w porannym Gościu Radia ZET zapowiedział, że w perspektywie 2-3 lat pracę straci 100 tys. nauczycieli. - Słowa ministra Czarnka to nic nowego i nikogo z nauczycieli to nie przeraziło. Jest to typowa dla pana ministra Czarnka stylistyka psychozy strachu. To pokazuje jego wizję szkoły opartą na kontroli i na strachu, a w takiej szkole nic dobrego dziać się nie będzie. My się takiej wizji przeciwstawiamy, bo nam chodzi o ucznia i o nauczyciela – powiedział Dariusz Martynowicz, Nauczyciel Roku 2021, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

Zdaniem Martynowicza „w szkołach średnich są dziś największe problemy, żeby obsadzić nauczycieli, aby dzieci miały biologię, fizykę, matematykę, czy j. polski. Wielu nauczycieli pracuje w tej chwili na półtora etatu.”

- Nauczyciele odchodzą ze szkół. Te masowe odejścia pojawiły się już dwa lata temu. Ten rok będzie kolejnym, w którym nauczyciele powiedzą dość - powiedziała popołudniowy gość Beaty Lubeckiej, dodając:- Pojawiły się badania, a to są twarde dane, gdzie nauczyciele są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o myślenie o zmianie zawodu. My sobie poradzimy, ale czy poradzą sobie polskie szkoły? Jeśli nadal będzie taka polityka, to skala odejść będzie coraz większa.

"Ta matura, to jest największy chaos od 2001 r. Wzywamy Centralną Komisję Egzaminacyjną, żeby się opamiętała"

- Czy matura z j. polskiego 2023 jest zagrożona? – zapytała gospodyni programu. - Naszym zdaniem - autorów petycji, którą wystosowaliśmy do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – tak. Mamy już 29 tys. podpisów. Popierają nas rodzice, nauczyciele, sami maturzyści i też wsparli nas Michał Rusinek oraz Wojciech Smarzowski – odpowiedział Dariusz Martynowicz, zaznaczając: - My tego tematu nie odpuścimy. Długo, jako środowisko polonistów siedzieliśmy cicho i patrzyliśmy na te zmiany. Wydaje mi się, że ta matura , to jest największy chaos od 2001 r. dlatego, że została przygotowana pośpiesznie, prowizorycznie, a kryteria oceny są krzywdzące dla uczniów.

Nauczyciel zauważył, że w nowych zasadach oceny matury z j. polskiego uczeń, który popełni 18 błędów językowych w pracy, niezależnie od jej długości, będzie miał 0 pkt. za język. To samo dzieje się z ortografią i interpunkcją. - Egzaminator staje się łowczym, który będzie polował na błędy ucznia, a jeszcze za wartość merytoryczną pracy będzie odejmował błędy rzeczowe – powiedział gość Beaty Lubeckiej, zaznaczając z naciskiem: - My się na to nie zgadzamy. Uważamy, że ten rocznik będzie najbardziej pokrzywdzonym rocznikiem przez pandemię i przez reformę edukacji. Chcemy stanąć po stronie uczniów. Wzywamy CKE, żeby się opamiętała. Według niego „to nie jest tylko kwestia tych kryteriów, które trzeba zmienić, ale także tego, że tej matury nie będzie miał kto sprawdzać.”

Beata Lubecka: - Jeśli nie ocenicie tej matury, to uczniowie po prostu jej nie zdadzą. - Tak samo wydawało się podczas strajku, zastąpiono nas strażakami i myślę, że też nas zastąpią w jakiś sposób. Natomiast jeśli CKE nie podejmie z nami dialogu, o który prosimy od dawna, to za chaos odpowiada CKE.

