Zapadł wyrok dożywocia dla zabójcy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Musimy pamiętać, że jest to wyrok nieprawomocny. Ale to, co dzisiaj można było obserwować napawa pewnym optymizmem - powiedział Antoni Pawlak, poeta, przyjaciel Pawła Adamowicza prezydenta Gdańska w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Ci, którzy rozkręcili tę spiralę nienawiści są absolutnie bezkarni” - Człowiek, który popełnił zbrodnię został ukarany i to jest chyba największy możliwy w Polsce wyrok – kontynuował gość Beaty Lubeckiej, podkreślając: - Jest jednak coś, co wprawia mnie w pewien dyskomfort. Morderca został ukarany, natomiast ci wszyscy, którzy rozkręcili spirale nienawiści do Pawła Adamowicza, śpią spokojnie. Ci, którzy rozkręcili tę spiralę nienawiści do Pawła Adamowicza śpią spokojnie, oni się dobrze czują, są absolutnie bezkarni. Mam na myśli dziennikarzy z mediów tzw. publicznych. To jest ewidentne.

„Język nienawiści już nie wróci. Wraca i to moim zdaniem ze zdwojoną siłą” - To idzie coraz dalej. Kiedy dzwonili do mnie dziennikarze z całej Polski, z wyrazami współczucia, mówili, że po tak wielkiej zbrodni ten język nienawiści już nie wróci. Wraca i to moim zdaniem ze zdwojoną siłą – stwierdził Antoni Pawlak, dodając: - To ktoś zamordował rozochocony przez media. Taka jest moja teoria. Tak, jak Niewiadomski, który zamordował prezydenta Narutowicza, też był inspirowany przez prawicową prasę. Teraz już nie wystarczy zabić. Teraz wystarczy rozkręcić aferę, która zmusi kogoś do samobójstwa, tak jak było w przypadku tego chłopaka ze Szczecina.

Zdaniem gościa Beaty Lubeckiej „Radio Szczecin pozwoliło namierzyć, kto jest ofiarą pedofilii. Wylało się wiadro z hejtem i chłopak tego psychicznie nie wytrzymał. To w przypadku 16-letniego chłopaka jest dosyć zrozumiałe. On tego nie wytrzymał.”

„Hejt może przynieść owoce” - Hejt, jaki spotyka następczynię prezydenta Adamowicza - Dulkiewicz, Donalda Tuska jest czymś niewiarygodnym i on może przynieść owoce. Dulkiewicz po objęciu stanowiska prezydenta, zaczęła chodzić z ochroniarzami, czego wcześniej nikt sobie nie wyobrażał – stwierdził przyjaciel Adamowicza.

- Według sądu motywacja zabójstwa Pawła Adamowicza nie była polityczna. Zabójca miał kierować się poczuciem krzywdy za poprzedni wyrok – poinformowała gospodyni programu. - Nie wykluczam, że on tak rzeczywiście myślał. Ale, żeby zabójca Pawła Adamowicza na coś takiego się zdecydował, musiała być ta gleba na której ta jego nienawiść wyrosła. To jest dla mnie ewidentne i to nie podlega dyskusji.

